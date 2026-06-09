Felicia pratar i radio

Nu är det klart

vilka som ska vara med

i Sveriges Radios program

Sommar i P1.

Det är ett av radions

mest populära program.

Varje dag hela sommaren

berättar en känd person om sitt liv.

En av dem som ska prata

är artisten Felicia.

Hon pratar den 15 augusti.

Hon kallade sig tidigare

för Fröken Snusk.

Hon är känd från tävlingen

Eurovision, och för att

hon inte visar hela sitt ansikte.

Hon har en mask över munnen.

– Jag har varit med om

mycket på kort tid.

Det kommer jag att prata om.

Och så ska jag prata

om masken förstås,

säger Felicia.

Andra som pratar i sommar

är bland annat

idrottaren Ebba Årsjö

och Emil Hansius som

gör filmer på sajten Youtube.

Patrik Norqvist ska också

prata. Han vann nyligen

tävlingen Förrädarna i TV4.

Första programmet sänds

den 20 juni.

Då pratar skådespelaren

Helena Bergström.

– Jag ska berätta om

när livet stannade upp

och allt blev på djupaste allvar,

säger hon.

Programmet börjar klockan 13.00

och går att höra på

kanalen P1.

Det går också att lyssna

i Sveriges Radios app

och på deras sajt www.sr.se.

KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR