Kultur
Artisten Felicia pratar den 15 augusti. Foton: Mattias Ahlm/Sveriges Radio
Emil Hansius pratar den 13 juli.
Helena Bergström pratar den 20 juni.
Patrik Norqvist pratar den 29 juni.
Ebba Årsjö pratar den 27 juli.
Felicia pratar i radio
Nu är det klart
vilka som ska vara med
i Sveriges Radios program
Sommar i P1.
Det är ett av radions
mest populära program.
Varje dag hela sommaren
berättar en känd person om sitt liv.
En av dem som ska prata
är artisten Felicia.
Hon pratar den 15 augusti.
Hon kallade sig tidigare
för Fröken Snusk.
Hon är känd från tävlingen
Eurovision, och för att
hon inte visar hela sitt ansikte.
Hon har en mask över munnen.
– Jag har varit med om
mycket på kort tid.
Det kommer jag att prata om.
Och så ska jag prata
om masken förstås,
säger Felicia.
Andra som pratar i sommar
är bland annat
idrottaren Ebba Årsjö
och Emil Hansius som
gör filmer på sajten Youtube.
Patrik Norqvist ska också
prata. Han vann nyligen
tävlingen Förrädarna i TV4.
Första programmet sänds
den 20 juni.
Då pratar skådespelaren
Helena Bergström.
– Jag ska berätta om
när livet stannade upp
och allt blev på djupaste allvar,
säger hon.
Programmet börjar klockan 13.00
och går att höra på
kanalen P1.
Det går också att lyssna
i Sveriges Radios app
och på deras sajt www.sr.se.
KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR
De pratar i radio i sommar
- Juni
20 juni – Helena Bergström, skådespelare
21 juni: Sebastian Ingrosso, dj, artist
22 juni – Martin Kragh, Rysslandsexpert
23 juni – Amanda Romare, författare
24 juni – Jonas Bonnier, författare
25 juni – Jonas Gren, författare
26 juni – Carolina Dybeck Happe, vice vd Microsoft
27 juni – Alexander Karim, skådespelare
28 juni – Ginna Lindberg, journalist
29 juni – Patrik Norqvist, rymdfysiker
30 juni – Johan Eriksson, advokat
- Juli
1 juli – Sarah Sheppard, barnboksförfattare
2 juli – Maria Maunsbach, författare
3 juli – Ann Heberlein, författare, teologie doktor i etik
4 juli – Olof Wretling, komiker
5 juli – Marie Göranzon, skådespelare
6 juli – Erika Bjerström, journalist
7 juli – Behrang Safari, fd fotbollsspelare, agent
8 juli – Sebastian Siemiatkowski, grundare och vd Klarna
9 juli – Evelyn Mok, komiker
10 juli – Carl Skau, chef i FNs program för mat
11 juli – Amanda Jansson, skådespelare
12 juli – Martin Modéus, ärkebiskop
13 juli – Emil Hansius, youtuber
14 juli – Ebba Kleberg von Sydow, journalist, hovexpert
15 juli – Bettan Byvald, socialarbetare
16 juli – Elaf Ali, journalist, författare
17 juli – Anders Rosengren, läkare, professor i molekylär medicin
18 juli – Jan Rippe, komiker
19 juli – Ruth Kvarnström-Jones, författare
20 juli – Iqra Idow, siminstruktör, grundare Mermaid simskola
21 juli – Maria Sid, skådespelare, teaterchef
22 juli – Robin Larmérus, Lyssnarnas Sommarvärd, brandman
23 juli – Kajsa Ollongren, EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter
24 juli – Sara-Vide Ericson, konstnär
25 juli – Joel Kinnaman, skådespelare
26 juli – Sven Hagströmer, finansman
27 juli – Ebba Årsjö, paraidrottare, alpin skidåkare
28 juli – Andreas T Olsson, skådespelare, dramatiker
29 juli – Martin Peterson, professor i filosofi
30 juli – Alexandra Polivanova, mottagare av Nobels fredspris
31 juli – Elin Rombo, operasångerska
- Augusti
1 aug – Kristoffer Leandoer, författare, översättare
2 aug – Ebba Witt-Brattström, författare, professor i litteratur
3 aug – David Wiberg, skådespelare, författare, komiker
4 aug – Elham Rostami, neurokirurg
5 aug – Pelle Larsson, basketspelare
6 aug – Eva von Bahr och Love Larsson, maskörer, sminkörer
7 aug – Alexander Ekman, koreograf, konstnär
8 aug – Linda Lampenius, violinist
9 aug – Åsne Seierstad, journalist, författare
10 aug – Manne af Klintberg, clown
11 aug – Ewa Fröling, skådespelare
12 aug – Vanessa Kamga, friidrottare
13 aug – Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi och filosofi
14 aug – Sofia Dalén, komiker
15 aug – Felicia Eriksson, artist
16 aug – Niklas Rådström, författare
9 juni 2026