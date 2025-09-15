Kultur
Swedish House Mafia. Foto: AP/TT
De ska spela på Ullevi
Swedish House Mafia
är en känd grupp
som gör musik.
De har inte spelat
i Sverige på sju år.
Men nästa år är det dags.
Den 29 augusti
spelar gruppen på
Ullevi i Göteborg.
– Vi kommer att göra
den största spelningen
vi någonsin har gjort.
Det skriver gruppen.
Medlemmarna i gruppen
är Steve Angello, Axwell
och Sebastian Ingrosso.
Några av deras
mest kända låtar är
Don’t you worry child,
Save the world
och One (your name).
8 SIDOR/TT
