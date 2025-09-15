De ska spela på Ullevi

Swedish House Mafia

är en känd grupp

som gör musik.

De har inte spelat

i Sverige på sju år.

Men nästa år är det dags.

Den 29 augusti

spelar gruppen på

Ullevi i Göteborg.

– Vi kommer att göra

den största spelningen

vi någonsin har gjort.

Det skriver gruppen.

Medlemmarna i gruppen

är Steve Angello, Axwell

och Sebastian Ingrosso.

Några av deras

mest kända låtar är

Don’t you worry child,

Save the world

och One (your name).

8 SIDOR/TT