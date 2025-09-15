Kultur

Tre män bakom ett diskjockeybord.

Swedish House Mafia. Foto: AP/TT

De ska spela på Ullevi

Swedish House Mafia
är en känd grupp
som gör musik.
De har inte spelat
i Sverige på sju år.

Men nästa år är det dags.
Den 29 augusti
spelar gruppen på
Ullevi i Göteborg.

– Vi kommer att göra
den största spelningen
vi någonsin har gjort.

Det skriver gruppen.

Medlemmarna i gruppen
är Steve Angello, Axwell
och Sebastian Ingrosso.

Några av deras
mest kända låtar är
Don’t you worry child,
Save the world
och One (your name).

8 SIDOR/TT

15 september 2025

