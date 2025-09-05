Giorgio Armani är död

Giorgio Armani från

Italien är död.

Han jobbade med

att göra kläder.

Experter säger att

han var en av de viktigaste

för modet på 1900-talet.

Giorgio Armani blev

känd på 1970-talet.

Han gjorde kläder

för både män och kvinnor.

Han gjorde även parfymer,

väskor och många andra saker.

Kläderna var lyxiga,

enkla och följde

kroppen vackert.

De blev mycket populära.

Många kända skådespelare

har använt Armanis kläder,

till exempel Julia Roberts,

Nicole Kidman och Beyoncé.

Armani har också gjort kostymer

till filmer som American Gigolo

och Wolf of Wall Street.

Giorgio Armani

blev 91 år.

8 SIDOR/TT