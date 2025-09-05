Kultur

  • Italy Fashion F/W Giorgio Armani

    Giorgio Armani från Italien gjorde kläder. Foto: AP/TT

  • France Fashion Giorgio Armani Prive F/W 25 26

    En modell visar en klänning av Giorgio Armani i Paris i somras. Foto: AP/TT

Giorgio Armani är död

Giorgio Armani från
Italien är död.
Han jobbade med
att göra kläder.

Experter säger att
han var en av de viktigaste
för modet på 1900-talet.

Giorgio Armani blev
känd på 1970-talet.
Han gjorde kläder
för både män och kvinnor.
Han gjorde även parfymer,
väskor och många andra saker.

Kläderna var lyxiga,
enkla och följde
kroppen vackert.
De blev mycket populära.

Många kända skådespelare
har använt Armanis kläder,
till exempel Julia Roberts,
Nicole Kidman och Beyoncé.

Armani har också gjort kostymer
till filmer som American Gigolo
och Wolf of Wall Street.

Giorgio Armani
blev 91 år.

8 SIDOR/TT

5 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. v skriver:
    5 september, 2025 kl. 08:13

    nån gång måste man ju dö. han levde länge och hade ett bra liv. Rip.

    Svara
