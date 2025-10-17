Kiss gitarrist är död

Paul Frehley är död.

Han var med

i bandet Kiss.

Han spelade gitarr

och kallades för Ace.

Ace Frehley dog efter

att han fallit och skadat sig.

Han fick en blödning

i hjärnan. Han blev 74 år.

Ace Frehley var med

när Kiss startade år 1973 i USA.

Bandet spelade hårdrock.

Bandet blev inte bara kända

för sin musik.

De blev också älskade

för sina kläder och

sina sminkade ansikten.

Kiss har haft flera olika medlemmar.

De mest kända är Paul Stanley

och Gene Simmons.

Ace Frehley spelade i bandet

mellan åren 1973 till 1982.

Han spelade med bandet igen

mellan åren 1996 till 2002.

Han har tidigare berättat

att han lärde sig att spela gitarr helt själv

som barn.

– Jag har aldrig tagit en lektion.

Mitt sinne för melodier kommer

från när jag sjöng i kyrkokören.

Det jag kan går inte att lära ut.

Antingen har du det, eller inte.

Det sade Ace Frehley till

tidningen Guitar World år 2024.

Några av Kiss mest kända låtar

är bland andra

I was made for loving you,

Heaven’s on fire

och Lick it up.

Lyssna på I was made for loving you.

