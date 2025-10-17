Kultur
Ace Frehley, Gene Simmons, Peter Criss and Paul Stanley i bandet Kiss. Foto: Katie Callan/AP/TT
Gene Simmons och Ace Frehley i Kiss. Foto: Paul Warner/AP/TT
Bandet utan smink. Ace Frehley är tredje personen från vänster. Foto: Andy Kropa/AP/TT
Kiss gitarrist är död
Paul Frehley är död.
Han var med
i bandet Kiss.
Han spelade gitarr
och kallades för Ace.
Ace Frehley dog efter
att han fallit och skadat sig.
Han fick en blödning
i hjärnan. Han blev 74 år.
Ace Frehley var med
när Kiss startade år 1973 i USA.
Bandet spelade hårdrock.
Bandet blev inte bara kända
för sin musik.
De blev också älskade
för sina kläder och
sina sminkade ansikten.
Kiss har haft flera olika medlemmar.
De mest kända är Paul Stanley
och Gene Simmons.
Ace Frehley spelade i bandet
mellan åren 1973 till 1982.
Han spelade med bandet igen
mellan åren 1996 till 2002.
Han har tidigare berättat
att han lärde sig att spela gitarr helt själv
som barn.
– Jag har aldrig tagit en lektion.
Mitt sinne för melodier kommer
från när jag sjöng i kyrkokören.
Det jag kan går inte att lära ut.
Antingen har du det, eller inte.
Det sade Ace Frehley till
tidningen Guitar World år 2024.
Några av Kiss mest kända låtar
är bland andra
I was made for loving you,
Heaven’s on fire
och Lick it up.
Lyssna på I was made for loving you.
8 SIDOR
17 oktober 2025