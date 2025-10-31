Nya Saltkråkan är här

Det har varit prat om

den här tv-serien i flera år.

Men nu kommer den,

nya Vi på Saltkråkan.

Där får vi träffa flickan

Tjorven, hunden Båtsman,

farbror Melker och alla de

andra på ön Saltkråkan.

Serien utspelar sig

i vår tid på 2020-talet.

Den första Vi på Saltkråkan

kom år 1964.

Den blev mycket populär.

Det var Astrid Lindgren

som skrev berättelsen.

Det kommer sex avsnitt

av den nya serien.

Fredagen den 31 oktober

går det att se första avsnittet

på sajten SVT Play.

Lördagen den 1 november

går avsnittet på SVT1

klockan 20.00.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR

Kommer du titta på nya Saltkråkan?

Skriv gärna en kommentar!