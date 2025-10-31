Kultur
Båtsman och Tjorven i nya Vi på Saltkråkan. Foto: Johan Paulin/SVT
Vega Åhman spelar Tjorven, hunden Loui spelar Båtsman och Elton Larsson spelar Pelle. Foto: Johan Paulin/SVT
Nya Saltkråkan är här
Det har varit prat om
den här tv-serien i flera år.
Men nu kommer den,
nya Vi på Saltkråkan.
Där får vi träffa flickan
Tjorven, hunden Båtsman,
farbror Melker och alla de
andra på ön Saltkråkan.
Serien utspelar sig
i vår tid på 2020-talet.
Den första Vi på Saltkråkan
kom år 1964.
Den blev mycket populär.
Det var Astrid Lindgren
som skrev berättelsen.
Det kommer sex avsnitt
av den nya serien.
Fredagen den 31 oktober
går det att se första avsnittet
på sajten SVT Play.
Lördagen den 1 november
går avsnittet på SVT1
klockan 20.00.
MARTIN HANBERG/8 SIDOR
31 oktober 2025
Jag har nyligen läst boken som den äldre filmen är baserad på.
KANSKE!!!🙂