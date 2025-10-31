Kultur

    Båtsman och Tjorven i nya Vi på Saltkråkan. Foto: Johan Paulin/SVT

    Vega Åhman spelar Tjorven, hunden Loui spelar Båtsman och Elton Larsson spelar Pelle. Foto: Johan Paulin/SVT

Nya Saltkråkan är här

Det har varit prat om
den här tv-serien i flera år.
Men nu kommer den,
nya Vi på Saltkråkan.

Där får vi träffa flickan
Tjorven, hunden Båtsman,
farbror Melker och alla de
andra på ön Saltkråkan.

Serien utspelar sig
i vår tid på 2020-talet.

Den första Vi på Saltkråkan
kom år 1964.
Den blev mycket populär.
Det var Astrid Lindgren
som skrev berättelsen.

Det kommer sex avsnitt
av den nya serien.

Fredagen den 31 oktober
går det att se första avsnittet
på sajten SVT Play.

Lördagen den 1 november
går avsnittet på SVT1
klockan 20.00.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR

31 oktober 2025

2 kommentarer
  1. Bebi Peggy skriver:
    31 oktober, 2025 kl. 09:39

    Jag har nyligen läst boken som den äldre filmen är baserad på.

    Svara
  2. MILENA skriver:
    31 oktober, 2025 kl. 10:01

    KANSKE!!!🙂

    Svara
