Tv kan ge straff

Ip-tv är ett sätt att titta på tv.

Du tittar på internet.

Med ip-tv kan du se

kanaler från hela världen.

Många använder ip-tv

för att titta på sport.

Om du följer många sporter

behöver du ofta betala

till flera olika företag.

Det kan bli dyrt.

Med ip-tv blir det billigare.

Men mycket ip-tv är olaglig.

Ofta har företag avtal för att få

visa olika serier i sport.

Bara de företagen

får visa seriernas matcher.

Klubbarna i sporten

får en del av pengarna.

Men ip-tv gör inte så.

Därför förlorar serierna

och klubbarna pengar på

att människor använder ip-tv.

Samma sak gäller filmer och serier.

En ny undersökning visar

att ungefär 700 tusen svenskar

använder olaglig ip-tv.

Det är regeringens experter

som har gjort undersökningen.

Experterna tycker

att myndigheterna ska jobba

hårdare med att ta fast folk

som kollar på ip-tv.

De ska bli straffade

med att betala böter,

tycker experterna.

Och de som ordnar

så att folk kan titta på ip-tv

ska kunna få fängelse.

Om politikerna i riksdagen

röstar ja till förslaget

börjar lagen att gälla

den 1 juli år 2026.

