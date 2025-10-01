Kultur

En man står framför flera tv-skärmar.

Det är vanligt att använda ip-tv för att kolla sport. Foto: Foto: Vegard Grøtt/NTB/TT

Tv kan ge straff

Ip-tv är ett sätt att titta på tv.
Du tittar på internet.
Med ip-tv kan du se
kanaler från hela världen.

Många använder ip-tv
för att titta på sport.
Om du följer många sporter
behöver du ofta betala
till flera olika företag.
Det kan bli dyrt.
Med ip-tv blir det billigare.

Men mycket ip-tv är olaglig.
Ofta har företag avtal för att få
visa olika serier i sport.
Bara de företagen
får visa seriernas matcher.
Klubbarna i sporten
får en del av pengarna.

Men ip-tv gör inte så.
Därför förlorar serierna
och klubbarna pengar på
att människor använder ip-tv.
Samma sak gäller filmer och serier.

En ny undersökning visar
att ungefär 700 tusen svenskar
använder olaglig ip-tv.
Det är regeringens experter
som har gjort undersökningen.

Experterna tycker
att myndigheterna ska jobba
hårdare med att ta fast folk
som kollar på ip-tv.
De ska bli straffade
med att betala böter,
tycker experterna.

Och de som ordnar
så att folk kan titta på ip-tv
ska kunna få fängelse.

Om politikerna i riksdagen
röstar ja till förslaget
börjar lagen att gälla
den 1 juli år 2026.

2 kommentarer
  1. Anonym skriver:
    1 oktober, 2025 kl. 14:39

    Att sitta i fängelse för tittat på sport på tv… det är north Korea… 😭

    Svara
  2. Reki skriver:
    1 oktober, 2025 kl. 16:27

    Anonym! Läs artikeln noga. Man får bara böter för tittandet.

    Svara
