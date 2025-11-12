Kultur

    Anti Cimex på 1980-talet och Christer Sjögren från Vikingarna. Foto: Pressbild/Johan Eklund/TT

    Så här ser Anti Cimex ut i dag. Foto: Christine Olsson/TT

Artister blir hyllade

Varje år får några
svenska artister och
grupper komma med
i Swedish music hall of fame.

Det är en samling för
viktiga artister i Sverige.
En jury bestämmer
vilka som får vara med där.

I år får de här artisterna
och grupperna komma med:

• Sahara Hotnights
• Peter LeMarc
• Laleh
• Jerry Williams
• Vikingarna
• Kjell Höglund
• Sonya Hedenbratt
• Anti Cimex

– Vi blev väldigt
glada för det här.
Det visar att vi har
gjort något rätt,
säger Charlie Claeson
i punkbandet Anti Cimex.

8 SIDOR/TT

Vad tycker du?
Vem eller vilka
borde få vara med
i Swedish music hall of fame?
Skriv gärna en kommentar!

12 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
5 kommentarer
  1. Bebi Peggy skriver:
    12 november, 2025 kl. 10:11

    Evert Taube, Ulla Billquist, Ernst Rolf, Povel Ramel, Cornelis Vreeswijk

    Svara
  2. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    12 november, 2025 kl. 10:33

    Jag vet inte-men enligt mig är de största artisterna Astrid Lindgren och ABBA!🥰😍❤

    Svara
  3. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    12 november, 2025 kl. 10:34

    Hur mår du Bebi??? Vem lyssnar du på? Men till ex, främling från Carola är väldigt bra låt-tidlös!!!😊

    Svara
  4. Anton skriver:
    12 november, 2025 kl. 11:13

    Sean Banan

    Svara
  5. Förnuft skriver:
    12 november, 2025 kl. 15:06

    Helen Sjöholm, Alice Babbs, Lotta Engberg, Carola, Benny Andersson, Lena Paulson, och Ole Jönsson!!!

    Svara
