Anti Cimex på 1980-talet och Christer Sjögren från Vikingarna. Foto: Pressbild/Johan Eklund/TT
Så här ser Anti Cimex ut i dag. Foto: Christine Olsson/TT
Artister blir hyllade
Varje år får några
svenska artister och
grupper komma med
i Swedish music hall of fame.
Det är en samling för
viktiga artister i Sverige.
En jury bestämmer
vilka som får vara med där.
I år får de här artisterna
och grupperna komma med:
• Sahara Hotnights
• Peter LeMarc
• Laleh
• Jerry Williams
• Vikingarna
• Kjell Höglund
• Sonya Hedenbratt
• Anti Cimex
– Vi blev väldigt
glada för det här.
Det visar att vi har
gjort något rätt,
säger Charlie Claeson
i punkbandet Anti Cimex.
8 SIDOR/TT
Vad tycker du?
Vem eller vilka
borde få vara med
i Swedish music hall of fame?
Skriv gärna en kommentar!
12 november 2025
Evert Taube, Ulla Billquist, Ernst Rolf, Povel Ramel, Cornelis Vreeswijk
Jag vet inte-men enligt mig är de största artisterna Astrid Lindgren och ABBA!🥰😍❤
Hur mår du Bebi??? Vem lyssnar du på? Men till ex, främling från Carola är väldigt bra låt-tidlös!!!😊
Sean Banan
Helen Sjöholm, Alice Babbs, Lotta Engberg, Carola, Benny Andersson, Lena Paulson, och Ole Jönsson!!!