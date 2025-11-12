Artister blir hyllade

Varje år får några

svenska artister och

grupper komma med

i Swedish music hall of fame.

Det är en samling för

viktiga artister i Sverige.

En jury bestämmer

vilka som får vara med där.

I år får de här artisterna

och grupperna komma med:

• Sahara Hotnights

• Peter LeMarc

• Laleh

• Jerry Williams

• Vikingarna

• Kjell Höglund

• Sonya Hedenbratt

• Anti Cimex

– Vi blev väldigt

glada för det här.

Det visar att vi har

gjort något rätt,

säger Charlie Claeson

i punkbandet Anti Cimex.

8 SIDOR/TT

