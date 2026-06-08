Stölderna i affärer ökar

Stölderna i svenska affärer

fortsätter att öka.

Förra året stal tjuvar varor

för elva miljarder kronor.

Det visar en ny undersökning.

– Siffrorna är skrämmande.

Det stjäls för mer än någonsin

i svenska affärer.

Det säger Nina Jelver.

Hon är chef för säkerhet

i organisationen Svensk Handel.

De har gjort undersökningen.

Grupper med tjuvar brukar

samarbeta för att stjäla.

Tjuvarna jobbar ofta åt

gäng med brottslingar.

Det är ett stort problem.

Det säger Nina Jelver.

Det är vanligast med stölder

i affärer som säljer mat.

Där stjäl tjuvarna oftast kött.

I andra affärer stjäl tjuvarna

mest kläder och skor.

Personal i affärerna

är rädda för att tjuvar

ska råna affären.

En del vill inte jobba kvar.

Svensk Handel vill att affärerna

och poliserna samarbetar mer.

De vill också att politikerna

ändrar lagarna.

Då kan tjuvar som stjäl ofta

få längre straff.

8 SIDOR/TT