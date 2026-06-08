Sverige

En person med luva för huvudet tar godis i en hylla.

En person som tar saker i en affär. Stölderna i affärer ökar. Foto: Emma-Sofia Olsson/SvD/TT

Stölderna i affärer ökar

Stölderna i svenska affärer
fortsätter att öka.
Förra året stal tjuvar varor
för elva miljarder kronor.
Det visar en ny undersökning.

– Siffrorna är skrämmande.
Det stjäls för mer än någonsin
i svenska affärer.

Det säger Nina Jelver.
Hon är chef för säkerhet
i organisationen Svensk Handel.
De har gjort undersökningen.

Grupper med tjuvar brukar
samarbeta för att stjäla.
Tjuvarna jobbar ofta åt
gäng med brottslingar.
Det är ett stort problem.
Det säger Nina Jelver.

Det är vanligast med stölder
i affärer som säljer mat.
Där stjäl tjuvarna oftast kött.
I andra affärer stjäl tjuvarna
mest kläder och skor.

Personal i affärerna
är rädda för att tjuvar
ska råna affären.
En del vill inte jobba kvar.

Svensk Handel vill att affärerna
och poliserna samarbetar mer.

De vill också att politikerna
ändrar lagarna.
Då kan tjuvar som stjäl ofta
få längre straff.

8 SIDOR/TT

8 juni 2026

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12 kommentarer
  1. v skriver:
    8 juni, 2026 kl. 10:12

    finns det inga kameror i affärerna??man har inte rätt att tjuva!!! skamligt!!!🤢😡

    Svara
  2. Anonym skriver:
    8 juni, 2026 kl. 10:46

    V, du har helt rätt barn borde inte få gå ut, de borde istället sitta i skamvrån restan av sitt liv 😤

    Svara
  3. Vinne skriver:
    8 juni, 2026 kl. 11:26

    Varför stjäller man? Är man fattig?

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      8 juni, 2026 kl. 11:29

      Hej Vinne!

      I artikeln står att det ofta är
      gäng med brottslingar som ligger bakom.

      /8 Sidor

  4. Summer girl🌻💐🍦🌞 skriver:
    8 juni, 2026 kl. 11:34

    Va vad dumt 😠🤢😡🤮

    Svara
  5. Vinne skriver:
    8 juni, 2026 kl. 12:46

    Varför ska folk sno från butiken( vill gärna ha svar av 8 sidor)

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      8 juni, 2026 kl. 12:56

      Hej Vinne!
      Det står i texten att
      grupper med tjuvar brukar
      samarbeta för att stjäla.
      Tjuvarna jobbar ofta åt
      gäng med brottslingar.
      Det kan vara därför som stölder ökar.
      Det kan också bero på
      att fler har det svårt med pengar,
      och att fler personer vågar stjäla.
      Det skriver företaget Ica
      i en rapport om stölder.
      /Hälsningar 8 Sidor

  6. Gabriela skriver:
    8 juni, 2026 kl. 13:15

    Det måste finnas kameror i affärerna😔😔😔😔😔😔😔

    Svara
  7. Ali skriver:
    8 juni, 2026 kl. 14:12

    I vissa affärer är oxfilé med larm på .tråkigt att det finns många tjuvar som är i farten. På 80 talet var det mycket bättre. Sverige är sig inte likt.

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  8. Ensam skriver:
    8 juni, 2026 kl. 15:37

    Numera i Sverige, om du inte bär dyra och snygga kläder, behandlas du som en tiggare, en tjuv eller en dåre. Förut bedömdes folk utifrån deras personligheter och beteende. Nu, kläder. Om du inte klär dig snyggt tror de att du stjäl.

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  9. Ensam skriver:
    8 juni, 2026 kl. 15:43

    Jag använde rullator ett tag på grund av mina fotproblem och på grund av min depression bryr jag mig inte så mycket om kläder. Självklart är jag väldigt ren, men kanske är mina kläder inte moderiktiga! Varje gång jag handlade behandlades jag så kallt att jag hatar livet. Jag gillar inte att vara i samhället längre.

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  10. Ensam skriver:
    8 juni, 2026 kl. 17:03

    Hej! 8sidor
    finns det inget redigeringsalternativ för kommentarer här? Ibland efter att jag har skrivit en kommentar inser jag att jag stavat fel vissa ord, men jag vet inte hur jag ska rätta dem.

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