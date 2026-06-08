Sverige
En person som tar saker i en affär. Stölderna i affärer ökar. Foto: Emma-Sofia Olsson/SvD/TT
Stölderna i affärer ökar
Stölderna i svenska affärer
fortsätter att öka.
Förra året stal tjuvar varor
för elva miljarder kronor.
Det visar en ny undersökning.
– Siffrorna är skrämmande.
Det stjäls för mer än någonsin
i svenska affärer.
Det säger Nina Jelver.
Hon är chef för säkerhet
i organisationen Svensk Handel.
De har gjort undersökningen.
Grupper med tjuvar brukar
samarbeta för att stjäla.
Tjuvarna jobbar ofta åt
gäng med brottslingar.
Det är ett stort problem.
Det säger Nina Jelver.
Det är vanligast med stölder
i affärer som säljer mat.
Där stjäl tjuvarna oftast kött.
I andra affärer stjäl tjuvarna
mest kläder och skor.
Personal i affärerna
är rädda för att tjuvar
ska råna affären.
En del vill inte jobba kvar.
Svensk Handel vill att affärerna
och poliserna samarbetar mer.
De vill också att politikerna
ändrar lagarna.
Då kan tjuvar som stjäl ofta
få längre straff.
8 SIDOR/TT
8 juni 2026
finns det inga kameror i affärerna??man har inte rätt att tjuva!!! skamligt!!!🤢😡
V, du har helt rätt barn borde inte få gå ut, de borde istället sitta i skamvrån restan av sitt liv 😤
Varför stjäller man? Är man fattig?
Hej Vinne!
I artikeln står att det ofta är
gäng med brottslingar som ligger bakom.
/8 Sidor
Va vad dumt 😠🤢😡🤮
Varför ska folk sno från butiken( vill gärna ha svar av 8 sidor)
Hej Vinne!
Det står i texten att
grupper med tjuvar brukar
samarbeta för att stjäla.
Tjuvarna jobbar ofta åt
gäng med brottslingar.
Det kan vara därför som stölder ökar.
Det kan också bero på
att fler har det svårt med pengar,
och att fler personer vågar stjäla.
Det skriver företaget Ica
i en rapport om stölder.
/Hälsningar 8 Sidor
Det måste finnas kameror i affärerna😔😔😔😔😔😔😔
I vissa affärer är oxfilé med larm på .tråkigt att det finns många tjuvar som är i farten. På 80 talet var det mycket bättre. Sverige är sig inte likt.
Numera i Sverige, om du inte bär dyra och snygga kläder, behandlas du som en tiggare, en tjuv eller en dåre. Förut bedömdes folk utifrån deras personligheter och beteende. Nu, kläder. Om du inte klär dig snyggt tror de att du stjäl.
Jag använde rullator ett tag på grund av mina fotproblem och på grund av min depression bryr jag mig inte så mycket om kläder. Självklart är jag väldigt ren, men kanske är mina kläder inte moderiktiga! Varje gång jag handlade behandlades jag så kallt att jag hatar livet. Jag gillar inte att vara i samhället längre.
Hej! 8sidor
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