Just nu är det

mycket pollen från gräs

på många platser i Sverige.

Folk som är allergiska

kan få snuva, ögon som kliar

och huvudet kan kännas tungt.

Det finns mycket pollen från gräs

i områdena

Götaland, delar av Svealand

och i södra Norrland.

Pollen är små delar

av frön som sprider sig

under våren och ibland

på sommaren.

8 SIDOR/TT