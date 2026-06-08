Sverige

Högt gräs.

Nu är det mycket pollen från gräs. Foto: Hasse Holmberg/TT

Mycket pollen från gräs

Just nu är det
mycket pollen från gräs
på många platser i Sverige.

Folk som är allergiska
kan få snuva, ögon som kliar
och huvudet kan kännas tungt.

Det finns mycket pollen från gräs
i områdena
Götaland, delar av Svealand
och i södra Norrland.

Pollen är små delar
av frön som sprider sig
under våren och ibland
på sommaren.

8 SIDOR/TT

Tips för personer med allergi

  • Stäng fönstren hemma.
    Vädra tidigt på morgonen
    eller på natten om du vill få in luft.
  • Träna helst inomhus.
    Om du vill träna ute,
    gör det tidigt på morgonen.
    Då är det mindre pollen i luften.
  • Ta inte in växter med pollen.
  • Var inte på en nyklippt gräsmatta.
  • Var inte nära djur som har varit ute.
  • Byt kläder när du har varit ute.
    Tvätta håret innan du ska sova
    så att du inte får pollen på kudden.
  • Kolla sajten pollenrapporten.se
    Då vet du när det blir
    mycket pollen där du bor.

8 juni 2026

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10 kommentarer
  1. Summer girl🌻💐🍦🌞 skriver:
    8 juni, 2026 kl. 11:31

    Min pappa är allergisk mot gräs 🪴🌿🌱

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  2. Mio skriver:
    8 juni, 2026 kl. 11:47

    Jag är allergisk mot gräs och pollen det kliar och jag är snuvig

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  3. ... skriver:
    8 juni, 2026 kl. 12:59

    Här har det regnat ett par dagar så det är skönt. Lättare att andas. Gillar inte när det är så mycket pollen.

    Svara
  4. gogogaga skriver:
    8 juni, 2026 kl. 13:17

    min kompis är ällergisk mot pollen😭😭

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  5. Olle skriver:
    8 juni, 2026 kl. 14:26

    Kan man dö av pollen
    🧡

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    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      8 juni, 2026 kl. 14:57

      Hej Olle!

      Det är nog i så fall väldigt ovanligt.
      Som tur är finns det medicin och vaccin till hjälp.

      /8 Sidor

  6. Pollen allergiker skriver:
    8 juni, 2026 kl. 14:42

    Jag märker mer pollenallergi inomhus än utomhus💔

    Svara
  7. gräss skriver:
    8 juni, 2026 kl. 14:44

    Olle det jag tror är att man kan dö av pollen men jag kan ha fel

    Svara
  8. Wictor freundt skriver:
    8 juni, 2026 kl. 16:20

    Nej det har man inte fel
    Det blir av pollen sjuk

    Stanna in huset mår lite bättre
    Är ute ju har inte fobier

    Är jag har fel eller vad tycker ni det?🤔 dricka Te?🤧🤔 ❤️

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  9. Wictor freundt skriver:
    8 juni, 2026 kl. 16:24

    Du lite smart attfår medicin till koppen

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