Sverige
Nu är det mycket pollen från gräs. Foto: Hasse Holmberg/TT
Mycket pollen från gräs
Just nu är det
mycket pollen från gräs
på många platser i Sverige.
Folk som är allergiska
kan få snuva, ögon som kliar
och huvudet kan kännas tungt.
Det finns mycket pollen från gräs
i områdena
Götaland, delar av Svealand
och i södra Norrland.
Pollen är små delar
av frön som sprider sig
under våren och ibland
på sommaren.
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Tips för personer med allergi
- Stäng fönstren hemma.
Vädra tidigt på morgonen
eller på natten om du vill få in luft.
- Träna helst inomhus.
Om du vill träna ute,
gör det tidigt på morgonen.
Då är det mindre pollen i luften.
- Ta inte in växter med pollen.
- Var inte på en nyklippt gräsmatta.
- Var inte nära djur som har varit ute.
- Byt kläder när du har varit ute.
Tvätta håret innan du ska sova
så att du inte får pollen på kudden.
- Kolla sajten pollenrapporten.se
Då vet du när det blir
mycket pollen där du bor.
8 juni 2026
Min pappa är allergisk mot gräs 🪴🌿🌱
Jag är allergisk mot gräs och pollen det kliar och jag är snuvig
Här har det regnat ett par dagar så det är skönt. Lättare att andas. Gillar inte när det är så mycket pollen.
min kompis är ällergisk mot pollen😭😭
Kan man dö av pollen
🧡
Hej Olle!
Det är nog i så fall väldigt ovanligt.
Som tur är finns det medicin och vaccin till hjälp.
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Jag märker mer pollenallergi inomhus än utomhus💔
Olle det jag tror är att man kan dö av pollen men jag kan ha fel
Nej det har man inte fel
Det blir av pollen sjuk
Stanna in huset mår lite bättre
Är ute ju har inte fobier
Är jag har fel eller vad tycker ni det?🤔 dricka Te?🤧🤔 ❤️
Du lite smart attfår medicin till koppen