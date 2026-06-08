Världen
Folk i skyddsrum under en iransk attack i staden Ramat Gan i Israel. Foto: Oded Balilty/AP/TT
Nya attacker i kriget
Det har varit en paus
i kriget mellan Israel och Iran.
Men nu har länderna börjat
skjuta på varandra igen.
I söndags sköt Iran
robotar mot två flygplatser
för militärer i Israel.
På måndagen attackerade
Israel en fabrik för olja i Iran.
Det säger ländernas militärer.
Israel ska även ha bombat
flera städer i Iran.
Attackerna verkar ha börjat
efter att Israel attackerat
staden Beirut i Libanon.
Israel krigar mot gruppen
Hizbollah i Libanon.
Iran stöder Hizbollah.
Därför svarade Iran med
nya attacker mot Israel.
Det är inte klart om
pausen i kriget är slut nu.
USAs och Israels krig
mot Iran har hållit på
i hundra dagar.
USAs president Donald Trump
försöker ordna fred med Iran.
Han vill att Israel
och Iran ska sluta
skjuta på varandra.
– Israel har haft
sitt anfall och Iran sitt.
Vi behöver inte fler.
Det säger Trump till
nyhetsbyrån Axios.
8 SIDOR/TT
8 juni 2026
jag är så så trött på alla krig i världen. det måste sluta. jag vill ha fred på jorden. synd om alla oskylldiga människor som lider och dör.
krig är hemskt och inget att skoja om, vi i Sverige förstår inte hur det är. Så va tacksamma för att vi får mat och tak över huvudet! Ville ba säga det. ❤❤💔💕😢😊
Det ser dystert ut för oljepriset. Om konflikten blommar upp igen så tar det förmodligen lång tid innan det blir ett avtal mellan USA och Iran. Om Hormuzsundet fortfarande är stängt framåt jul kanske oljepriset har passerat 200 dollar per fat. Det innebär låg tillväxt globalt sett kring kanske 1% och förmodligen recession inom euroområdet.
Hur är det med Hamas då ,8 sidor?
Hej Vinne!
Ja, det senaste vi hörde om Hamas i Gaza
var att de och Israel
fortfarande krigar mot varandra.
Det är en paus i kriget,
men det är ändå attacker ibland.
/8 Sidor
Det är Safe på ön Samos I Grekland där jag är på semester?
Hej Vinne!
Ja, Grekland är inte med i kriget
så det borde vara lugnt.
/8 Sidor
Igår kväll och idag många gånger attackerade Israel Teheran igen! Snart kommer internet att stängas av igen och vi kommer att fängslas här!
Jag är bosatt i Sverige, men jag har ingenstans att bo i Sverige eller i mitt hemland! Ingen hörde mig!! Varje människa som dör är befriad från denna världens lidande och plåga.
Jag hoppas att den slutar❤
hej 8 sidor, vad bra att ni informerar om detta. Jag hatar krig. Svara snälla på min kommentar!
Jag bor i Syrien.
På kvällen satt vi på soffan och tittade på tv:n.
Vi tittade på en film. Det blev det tyst i filmen och vi hörde plötsligt” KABOOM”! Man kan få höra bomberna även när vi är i Syrien.. Det var läskigt. Vi tittade på nuvarande nyheter och vi fick veta att det är bomberna från Israel och Iran.
Sluta jag blir ledsen💞
Gud, vi ber om fred mellan Iran, Israel och USA.
Skydda civila, trösta de sörjande och led ledarna bort från mer våld.
Låt förhandlingar och försoning få ersätta krig och lidande.
Må fred råda.