Nya attacker i kriget

Det har varit en paus

i kriget mellan Israel och Iran.

Men nu har länderna börjat

skjuta på varandra igen.

I söndags sköt Iran

robotar mot två flygplatser

för militärer i Israel.

På måndagen attackerade

Israel en fabrik för olja i Iran.

Det säger ländernas militärer.

Israel ska även ha bombat

flera städer i Iran.

Attackerna verkar ha börjat

efter att Israel attackerat

staden Beirut i Libanon.

Israel krigar mot gruppen

Hizbollah i Libanon.

Iran stöder Hizbollah.

Därför svarade Iran med

nya attacker mot Israel.

Det är inte klart om

pausen i kriget är slut nu.

USAs och Israels krig

mot Iran har hållit på

i hundra dagar.

USAs president Donald Trump

försöker ordna fred med Iran.

Han vill att Israel

och Iran ska sluta

skjuta på varandra.

– Israel har haft

sitt anfall och Iran sitt.

Vi behöver inte fler.

Det säger Trump till

nyhetsbyrån Axios.

8 SIDOR/TT