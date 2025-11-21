Kultur
Elle Márjá Eira, Britta Byström och Rawdna Carita Eira har gjort operan. Foto: Maria Paulsson/Kungliga operan
Opera på samiska
Nu har det kommit en ny opera
som heter Jordens hjärta.
Den går att se på
Kungliga operan i Stockholm.
Sångarna sjunger på samiska.
Det är den första operan
på samiska i Europa.
Elle Márjá Eira är ledare
för arbetet, regissör.
Britta Byström har gjort musiken.
Rawdna Carita Eira
har skrivit texterna.
Operan är en magisk berättelse.
Den handlar om att solen får två söner.
Men sönerna blir ovänner.
Du kan se operan även om
du inte förstår samiska.
Det finns en maskin på scenen
som visar allt med svensk text.
Jordens hjärta
började den 15 november
och går att se till
den 29 december.
