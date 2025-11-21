Kultur

Tre kvinnor står bredvid varandra i en teatersalong. De tittar in i kameran.

Elle Márjá Eira, Britta Byström och Rawdna Carita Eira har gjort operan. Foto: Maria Paulsson/Kungliga operan

Opera på samiska

Nu har det kommit en ny opera
som heter Jordens hjärta.
Den går att se på
Kungliga operan i Stockholm.

Sångarna sjunger på samiska.
Det är den första operan
på samiska i Europa.

Elle Márjá Eira är ledare
för arbetet, regissör.
Britta Byström har gjort musiken.
Rawdna Carita Eira
har skrivit texterna.

Operan är en magisk berättelse.
Den handlar om att solen får två söner.
Men sönerna blir ovänner.

Du kan se operan även om
du inte förstår samiska.
Det finns en maskin på scenen
som visar allt med svensk text.

Jordens hjärta
började den 15 november
och går att se till
den 29 december.

8 SIDOR/TT

21 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    21 november, 2025 kl. 11:20

    FNTASTISK!!!!🥰😍❤Uf-det är för jävligt att jag bor i Bunkeflostrand! Vad synd! STOR GRATTIS!💛💙

    Svara
  2. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    21 november, 2025 kl. 11:22

    Det är bra nyhet! Lycka till i framtiden!🙂🥰

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar