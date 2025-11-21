Opera på samiska

Nu har det kommit en ny opera

som heter Jordens hjärta.

Den går att se på

Kungliga operan i Stockholm.

Sångarna sjunger på samiska.

Det är den första operan

på samiska i Europa.

Elle Márjá Eira är ledare

för arbetet, regissör.

Britta Byström har gjort musiken.

Rawdna Carita Eira

har skrivit texterna.

Operan är en magisk berättelse.

Den handlar om att solen får två söner.

Men sönerna blir ovänner.

Du kan se operan även om

du inte förstår samiska.

Det finns en maskin på scenen

som visar allt med svensk text.

Jordens hjärta

började den 15 november

och går att se till

den 29 december.

