Kultur
Programledaren Micke Leijnegard med sin advokat Johan Eriksson utanför salen där rättegången var. Foto: Pontus Lundhal/TT
Han straffas för pussar
Micke Leijnegard ledde
programmet
Mästarnas mästare i SVT.
Efter en inspelning hade
de som jobbade med programmet
en fest i Spanien.
Det var år 2024.
Då pussade Micke Leijnegard
en kollega på munnen.
Men kvinnan ville inte det.
Dagen efter skickade
Leijnegard ett meddelande.
Han sa förlåt till kvinnan
för att han försökt pussa
henne två gånger.
Kvinnan valde att sluta
i programmet samma dag.
Efter två månader anmälde
hon Leijnegard till poliserna.
Nu har det varit en rättegång.
Leijnegard säger att han
inte menade något sexuellt med
det han gjorde mot kvinnan.
Kvinnan säger att hon
blev kränkt. Hon blev pussad
mot sin vilja.
Leijnegard blir straffad
för brottet sexuellt fredande.
Han blir dömd till böter.
Han ska också betala skadestånd
till kvinnan på 10 tusen kronor.
Domstolen säger att Leijnegards
meddelande till kvinnan
visar att det kvinnan berättar är sant.
Leijnegard säger att han
kommer klaga på domen.
Han säger att han inte
har gjort något brott.
8 SIDOR
5 november 2025
Vart är vi på väg egentligen? Alldeles befängt!!! Tänk att bli åtalad för en sån
bagatell! Visst är meetoo bra men det måste väl finnas gränser.
Så många unga kända mäns liv som blivit förstörda med hänvisning till meetoo.
Jag, 94, är upprörd
Tur att preskriptionstiden har gått ut, annars hade jag fått livstid för alla tjejer jag pussade på 60 talet
Jag o min generation har lärt oss ryta till typ ”Fan gör du” det brukar räcka, nu ska det kosta kosta samhället så mycket