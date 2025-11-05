Han straffas för pussar

Micke Leijnegard ledde

programmet

Mästarnas mästare i SVT.

Efter en inspelning hade

de som jobbade med programmet

en fest i Spanien.

Det var år 2024.

Då pussade Micke Leijnegard

en kollega på munnen.

Men kvinnan ville inte det.

Dagen efter skickade

Leijnegard ett meddelande.

Han sa förlåt till kvinnan

för att han försökt pussa

henne två gånger.

Kvinnan valde att sluta

i programmet samma dag.

Efter två månader anmälde

hon Leijnegard till poliserna.

Nu har det varit en rättegång.

Leijnegard säger att han

inte menade något sexuellt med

det han gjorde mot kvinnan.

Kvinnan säger att hon

blev kränkt. Hon blev pussad

mot sin vilja.

Leijnegard blir straffad

för brottet sexuellt fredande.

Han blir dömd till böter.

Han ska också betala skadestånd

till kvinnan på 10 tusen kronor.

Domstolen säger att Leijnegards

meddelande till kvinnan

visar att det kvinnan berättar är sant.

Leijnegard säger att han

kommer klaga på domen.

Han säger att han inte

har gjort något brott.

