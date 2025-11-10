Staty stulen i Växjö

En staty av den kända

konstnären Carl Milles

är stulen.

Statyn stod utanför

huset Utvandrarnas hus

i staden Växjö.

I måndags morse

var den borta.

– Det är väldigt tråkigt.

Statyn betyder mycket

för hela Växjö.

Det säger Lennart Johansson.

Han är chef för organisationen

Kulturparken Småland.

Det var han som såg

att statyn var borta.

Carl Milles gjorde

statyn år 1940.

Den är av brons och

heter Emigranterna.

Den väger över hundra kilo.

Statyn visar sju personer

som sitter på ryggen

på en stor fisk.

Den handlar om svenskarna

som flyttade till Amerika

för över hundra år sedan.

En miljon människor

lämnade Sverige då.

Carl Milles är känd

i hela världen.

Han har bland annat gjort

statyn Poseidon som står

på Götaplatsen i Göteborg.

Carl Milles dog år 1955.

Stölden är anmäld

till poliserna, skriver

tidningen Smålandsposten.

