Kultur
Statyn Emigranterna av Carl Milles. Foto: Wikimedia
Staty stulen i Växjö
En staty av den kända
konstnären Carl Milles
är stulen.
Statyn stod utanför
huset Utvandrarnas hus
i staden Växjö.
I måndags morse
var den borta.
– Det är väldigt tråkigt.
Statyn betyder mycket
för hela Växjö.
Det säger Lennart Johansson.
Han är chef för organisationen
Kulturparken Småland.
Det var han som såg
att statyn var borta.
Carl Milles gjorde
statyn år 1940.
Den är av brons och
heter Emigranterna.
Den väger över hundra kilo.
Statyn visar sju personer
som sitter på ryggen
på en stor fisk.
Den handlar om svenskarna
som flyttade till Amerika
för över hundra år sedan.
En miljon människor
lämnade Sverige då.
Carl Milles är känd
i hela världen.
Han har bland annat gjort
statyn Poseidon som står
på Götaplatsen i Göteborg.
Carl Milles dog år 1955.
Stölden är anmäld
till poliserna, skriver
tidningen Smålandsposten.
8 SIDOR/TT
10 november 2025
Tråkigt att en staty är stulen, varför ska någon stjäla en staty, bara så? Jag kanske förstår på visa statyer men inte bara en staty bara så??
mycket dåligt gjort. 😡😡😡😡