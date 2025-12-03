Felix skriver om autism

Felix Swahn är 32 år

och bor i Stockholm.

Han gör filmer.

En av filmerna heter

Being a dog.

Den har fått flera priser.

– Mina filmer får människor

att känna känslor. Filmerna

handlar mycket om mitt liv,

säger Felix Swahn till 8 Sidor.

Han har funktionsnedsättningen autism.

Hans filmer handlar om

hur det kan vara

att ha en funktionsnedsättning

som gör dig annorlunda.

– Jag är modig.

Jag vågar berätta

om något som inte syns.

Autism syns inte, säger han.

Nu har han också

skrivit en bok om

sitt liv. Boken heter

Mitt liv som Felix.

I boken ger han tips

på hur vi kan göra

livet lättare för människor

med autism.

En viktig sak är hur vi pratar

med varandra.

– Jag började inte prata

förrän jag var fem år.

Men barn som inte pratar

kan ändå förstå.

Att prata är inte bara

att säga ord, säger han.

Felix tror att boken

kan hjälpa föräldrar till personer

med autism, personal som jobbar

med autism och den som själv

lever med autism.

Han hoppas att boken ska få folk

att förstå autism bättre.

– Om människor förstår bättre

blir det lättare för människor se

vad vi som har autism är bra på,

säger Felix Swahn.

Han tycker att hans eget liv

har ändrats.

Nu är många saker bättre.

Felix Swahn hoppas att han snart

ska få ett jobb som passar honom.

Helst vill han

jobba med film på heltid,

som en känd filmregissör.

Det är hans stora dröm.

Boken Mitt liv som Felix

är inte skriven

på lätt svenska.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

Filmen Being a dog på Youtube