Kultur
Felix Swahn berättar om hur det är att leva med autism. Foto: Marie Hillblom/8 Sidor
Felix Swahn har skrivit boken Mitt liv som Felix.
Felix skriver om autism
Felix Swahn är 32 år
och bor i Stockholm.
Han gör filmer.
En av filmerna heter
Being a dog.
Den har fått flera priser.
– Mina filmer får människor
att känna känslor. Filmerna
handlar mycket om mitt liv,
säger Felix Swahn till 8 Sidor.
Han har funktionsnedsättningen autism.
Hans filmer handlar om
hur det kan vara
att ha en funktionsnedsättning
som gör dig annorlunda.
– Jag är modig.
Jag vågar berätta
om något som inte syns.
Autism syns inte, säger han.
Nu har han också
skrivit en bok om
sitt liv. Boken heter
Mitt liv som Felix.
I boken ger han tips
på hur vi kan göra
livet lättare för människor
med autism.
En viktig sak är hur vi pratar
med varandra.
– Jag började inte prata
förrän jag var fem år.
Men barn som inte pratar
kan ändå förstå.
Att prata är inte bara
att säga ord, säger han.
Felix tror att boken
kan hjälpa föräldrar till personer
med autism, personal som jobbar
med autism och den som själv
lever med autism.
Han hoppas att boken ska få folk
att förstå autism bättre.
– Om människor förstår bättre
blir det lättare för människor se
vad vi som har autism är bra på,
säger Felix Swahn.
Han tycker att hans eget liv
har ändrats.
Nu är många saker bättre.
Felix Swahn hoppas att han snart
ska få ett jobb som passar honom.
Helst vill han
jobba med film på heltid,
som en känd filmregissör.
Det är hans stora dröm.
Boken Mitt liv som Felix
är inte skriven
på lätt svenska.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
Autism
- Autism är en funktionsnedsättning.
- Autism gör att hjärnan jobbar
med information på ett annat sätt.
- Personer med autism
kan ha särskilda intressen
som de är mycket intresserade av.
För Felix Swahn är animerad film
ett sådant intresse.
- Många med autism vill ha det
likadant hela tiden.
- En del som har autism
tycker att det är svårt att förstå
hur de ska vara med andra människor.
3 december 2025