Joakim Lundell. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Nytt program om Lundell
Joakim Lundell är en av
Sveriges mest kända
personer på internet.
Han och hans fru Jonna Lundell
har en populär kanal
på sajten Youtube.
Över en miljon personer följer den.
Joakim Lundell har också
skrivit boken Monstret.
Den kom år 2017.
Många har läst boken.
I boken berättar Joakim Lundell
om saker som hans mamma
gjorde mot honom när han var liten.
Det är hemska saker.
Joakim Lundell berättar
att hans mamma sa åt honom
att sticka nålar i huden.
Joakim Lundell har sagt
att det finns papper
från myndigheter
som visar att det
som står i boken är sant.
Nu finns ett nytt program
om Joakim Lundell på SVT.
Det är en dokumentär
som heter Hatet.
Många pratar om programmet.
Dokumentären handlar om boken
och om hur det var
när Joakim Lundell var barn.
Journalisten Bo-Göran Bodin
har gjort dokumentären.
Han har läst alla
papper från myndigheter.
Men i papperen finns inga bevis
för att mamman har gjort sakerna
som står i boken Monstret.
Det säger Bo-Göran Bodin.
Det som står i boken stämmer inte.
Det säger Joakim Lundells mamma
i dokumentären.
Joakim Lundell säger
att allt som hänt inte står
i myndigheternas papper.
– När jag skrev boken
berättade jag mina minnen
som jag kom ihåg dem då.
Det säger Joakim Lundell
till nyhetsbyrån TT.
Det har kommit ett avsnitt av Hatet.
Det ska komma två till.
Joakim Lundell
flyttade till ett fosterhem
när han var åtta år.
ANTON ANDERSSON/8 SIDOR
4 december 2025
Ingen kan säga att Joakim Lundell ljuger 😤det är hans sanning.❤️🩹
Sanningen kan ligga någonstans mittemellan.
En person som är 31 år 2017 skriver en bok om sin barndom. Det är inte en 8 åring som skriver och tycker. Enligt dokumentären gifte han sig 2016, då var alla i familjen där, alla var glada och gillande varandra. Något måste ha hänt efter detta!