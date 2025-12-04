Nytt program om Lundell

Joakim Lundell är en av

Sveriges mest kända

personer på internet.

Han och hans fru Jonna Lundell

har en populär kanal

på sajten Youtube.

Över en miljon personer följer den.

Joakim Lundell har också

skrivit boken Monstret.

Den kom år 2017.

Många har läst boken.

I boken berättar Joakim Lundell

om saker som hans mamma

gjorde mot honom när han var liten.

Det är hemska saker.

Joakim Lundell berättar

att hans mamma sa åt honom

att sticka nålar i huden.

Joakim Lundell har sagt

att det finns papper

från myndigheter

som visar att det

som står i boken är sant.

Nu finns ett nytt program

om Joakim Lundell på SVT.

Det är en dokumentär

som heter Hatet.

Många pratar om programmet.

Dokumentären handlar om boken

och om hur det var

när Joakim Lundell var barn.

Journalisten Bo-Göran Bodin

har gjort dokumentären.

Han har läst alla

papper från myndigheter.

Men i papperen finns inga bevis

för att mamman har gjort sakerna

som står i boken Monstret.

Det säger Bo-Göran Bodin.

Det som står i boken stämmer inte.

Det säger Joakim Lundells mamma

i dokumentären.

Joakim Lundell säger

att allt som hänt inte står

i myndigheternas papper.

– När jag skrev boken

berättade jag mina minnen

som jag kom ihåg dem då.

Det säger Joakim Lundell

till nyhetsbyrån TT.

Det har kommit ett avsnitt av Hatet.

Det ska komma två till.

Joakim Lundell

flyttade till ett fosterhem

när han var åtta år.

ANTON ANDERSSON/8 SIDOR

Se Hatet på SVT Play