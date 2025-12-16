Sonen är misstänkt

Den amerikanska filmaren

Rob Reiner och hans fru

Michele Singer Reiner är döda.

De hittades döda i sitt hem

i Los Angeles i USA.

Det hände i söndags.

Poliserna tror att de

har blivit mördade.

De har tagit fast parets son

Nick Reiner som är 32 år.

Poliserna tror att det

är han som är mördaren.

Det är inte känt

varför han skulle vilja

döda sina föräldrar.

Rob Reiner var både skådespelare

och filmare, regissör.

Han har gjort flera kända filmer.

Några av dem är:

• Spinal Tap

• Stand by me

• När Harry mötte Sally

• Lida

• På heder och samvete

Rob Reiner blev 78 år.

Michele Singer Reiner blev 68 år.

8 SIDOR/TT