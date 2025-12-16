Kultur

De står uppställda mot en vägg och blir fotade av flera fotografer. De är glada.

Michele Singer Reiner och Rob Reiner. Foto: Kevin Wolf/AP/TT

Sonen är misstänkt

Den amerikanska filmaren
Rob Reiner och hans fru
Michele Singer Reiner är döda.

De hittades döda i sitt hem
i Los Angeles i USA.
Det hände i söndags.

Poliserna tror att de
har blivit mördade.
De har tagit fast parets son
Nick Reiner som är 32 år.
Poliserna tror att det
är han som är mördaren.

Det är inte känt
varför han skulle vilja
döda sina föräldrar.

Rob Reiner var både skådespelare
och filmare, regissör.
Han har gjort flera kända filmer.
Några av dem är:

• Spinal Tap 
• Stand by me 
• När Harry mötte Sally 
• Lida 
• På heder och samvete

Rob Reiner blev 78 år.
Michele Singer Reiner blev 68 år.

8 SIDOR/TT

16 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. Liam skriver:
    16 december, 2025 kl. 13:27

    tråkigt att det är så mycket mord nu för tiden

    Svara
  2. RUMPIDUMPI skriver:
    16 december, 2025 kl. 14:20

    Jag älskar stand by meeeeeee

    Svara
  3. Kaj skriver:
    16 december, 2025 kl. 19:58

    Jag tror inte att det var han som dödade sina föräldrar

    Svara
