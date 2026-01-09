Den tecknade figuren Bamse

är världens starkaste

och snällaste björn.

I år fyller Bamse 60 år.

Rune Andréasson

tecknade Bamse från början.

Han dog år 1999.

Men andra fortsätter

att teckna äventyren.

De flesta känner till Bamse

från hans egen serietidning.

Där kan vi läsa

om Bamses äventyr.

Han kämpar för att det

ska vara rättvist.

Han vill att alla

ska vara snälla mot varandra.

När Bamse behöver vara

extra stark äter han

en särskild honung,

dunderhonung.

Den gör honom

starkast i världen.

Det är hans farmor

som gör honungen.

Det finns en ny

tecknad film med Bamse.

Den heter Bamse och havets hemlighet.

Där gör Bamse och hans vänner

ett äventyr i havet.

Filmen går att se på bio.

För att fira att Bamse fyller 60 år

kommer ett särskilt pris,

Bamses snällhetspris.

Det är Bamses tidning

som delar ut priset

till en vuxen person.

Den som får priset ska vara

modig, vänlig och omtänksam.

– Vi vill visa att vuxna

också behöver vara snälla.

Det säger Charlotta Borelius

som är chef för tidningen Bamse.

I februari får läsarna

rösta om vem som ska vinna.

Den som vinner

får tio tusen kronor.

Pengarna ska skänkas

till en organisation.

Vinnaren kommer också

att ge tips på hur du gör

för att vara snäll.

Tipsen kommer att finnas

i tidningen Bamse.

8 SIDOR/TT