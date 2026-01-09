Kultur
Bamse fyller 60 år. Illustration: © Rune Andréasson
Bamse och havets hemlighet är den nya filmen om Bamse och hans vänner. Foto: Nordisk film
Charlotta Borelius är chef för tidningen Bamse. Foto: Mats Persson
Bamse fyller 60 år
Den tecknade figuren Bamse
är världens starkaste
och snällaste björn.
I år fyller Bamse 60 år.
Rune Andréasson
tecknade Bamse från början.
Han dog år 1999.
Men andra fortsätter
att teckna äventyren.
De flesta känner till Bamse
från hans egen serietidning.
Där kan vi läsa
om Bamses äventyr.
Han kämpar för att det
ska vara rättvist.
Han vill att alla
ska vara snälla mot varandra.
När Bamse behöver vara
extra stark äter han
en särskild honung,
dunderhonung.
Den gör honom
starkast i världen.
Det är hans farmor
som gör honungen.
Det finns en ny
tecknad film med Bamse.
Den heter Bamse och havets hemlighet.
Där gör Bamse och hans vänner
ett äventyr i havet.
Filmen går att se på bio.
För att fira att Bamse fyller 60 år
kommer ett särskilt pris,
Bamses snällhetspris.
Det är Bamses tidning
som delar ut priset
till en vuxen person.
Den som får priset ska vara
modig, vänlig och omtänksam.
– Vi vill visa att vuxna
också behöver vara snälla.
Det säger Charlotta Borelius
som är chef för tidningen Bamse.
I februari får läsarna
rösta om vem som ska vinna.
Den som vinner
får tio tusen kronor.
Pengarna ska skänkas
till en organisation.
Vinnaren kommer också
att ge tips på hur du gör
för att vara snäll.
Tipsen kommer att finnas
i tidningen Bamse.
8 SIDOR/TT
9 januari 2026
jag är gammal men jag gillar bamse. Grattis Grattis bamse. 🤗🤗🤗😘😘😘
Är Bamse så pass gammal som 60? Första numret av tidningen kom 1973. Det är 53 år sedan. Det händer än idag att jag läser Bamse. Det är en bra tidning.
Hej BP!
Det stämmer.
Första numret av tidningen kom 1973.
Men Bamse fanns innan dess,
i tecknad film och i tidningen Allers.
Hälsningar från 8 Sidor
Jag är inte så gammal men jag och bamse fyller år på samma dag 🥳🥳🥳🥳
hur länge har 8 sidor funits och har bamse varit med i 8 sidorn förut
😭😭😭
Hejsan!
8 Sidor har funnits sedan år 1984.
Vi har skrivit om Bamse tidigare.
Här får du en länk:
Några artiklar om Bamse
Hälsningar från 8 Sidor
Jag är 60 år jag är lika gammal som bamse hihi
bamse 🥳🥳🥳🥳
tack att ni fyrar min födelsedag
🥳🥳🥳