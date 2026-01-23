Kultur
Nu börjar serien Heated rivalry på HBO Max. Foto: HBO Max
Hudson Williams har rollen som spelaren Shane. Foto: Harold Feng/Getty Images/AFP/TT
Connor Storrie har rollen som den ryske spelaren Ilja. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/TT
Killar blir kära i ny serie
Nu finns en ny serie i Sverige.
Många pratar om den.
Serien heter Heated rivalry.
Den handlar om två spelare
i ishockey som blir kära i varandra.
Samtidigt spelar de i olika lag.
Hudson Williams och Connor Storrie
är skådespelarna.
Williams spelar rollen
som Shane från Kanada.
Storrie spelar rollen
som Ilja från Ryssland.
Båda är proffs i ishockey.
Men de smyger med sin kärlek.
De märker att det är svårt
att visa kärlek mellan två män.
Serien har redan gått att se
i flera andra länder.
Den har blivit väldigt populär.
Många människor har skrivit
till skådespelarna.
En del skriver att de
känner igen sig i serien.
Det är ovanligt att spelare
i ishockey berättar
att de är homosexuella.
NHL är den högsta ligan
i ishockey i Nordamerika.
År 2026 har fortfarande
ingen spelare i NHL
berättat att han är homosexuell.
I Sverige går den nya serien
att se på kanalen HBO Max.
Serien finns i sex delar.
Första delen kommer
den 23 januari.
Serien är gjord i Kanada.
Den är på engelska.
Det kostar kostar pengar
att titta på HBO Max.
8 SIDOR/TT
23 januari 2026
säkert hög åldersgräns och sexuellt innehåll som yngre nt får se. Ny sades det? Najs.😮😔
Jag har sett böckerna. Målgruppen riktar till vuxna.
OLala🫦
Det är en nyhet som man skäms över att läsa och som är direkt relaterad till prostitutionens tillväxt