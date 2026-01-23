Kultur

  • Heated rivalry

    Nu börjar serien Heated rivalry på HBO Max. Foto: HBO Max

  • Toronto Premiere Of

    Hudson Williams har rollen som spelaren Shane. Foto: Harold Feng/Getty Images/AFP/TT

  • Chanel Coco Crush Dinner

    Connor Storrie har rollen som den ryske spelaren Ilja. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/TT

Killar blir kära i ny serie

Nu finns en ny serie i Sverige.
Många pratar om den.
Serien heter Heated rivalry.
Den handlar om två spelare
i ishockey som blir kära i varandra.
Samtidigt spelar de i olika lag.

Hudson Williams och Connor Storrie
är skådespelarna.
Williams spelar rollen
som Shane från Kanada.

Storrie spelar rollen
som Ilja från Ryssland.
Båda är proffs i ishockey.

Men de smyger med sin kärlek.
De märker att det är svårt
att visa kärlek mellan två män.

Serien har redan gått att se
i flera andra länder.
Den har blivit väldigt populär.

Många människor har skrivit
till skådespelarna.
En del skriver att de
känner igen sig i serien.

Det är ovanligt att spelare
i ishockey berättar
att de är homosexuella.

NHL är den högsta ligan
i ishockey i Nordamerika.
År 2026 har fortfarande
ingen spelare i NHL
berättat att han är homosexuell.

I Sverige går den nya serien
att se på kanalen HBO Max.
Serien finns i sex delar.
Första delen kommer
den 23 januari.

Serien är gjord i Kanada.
Den är på engelska.
Det kostar kostar pengar
att titta på HBO Max.

8 SIDOR/TT

23 januari 2026

4 kommentarer
  1. Anonyyyyymissseeeen skriver:
    23 januari, 2026 kl. 10:33

    säkert hög åldersgräns och sexuellt innehåll som yngre nt får se. Ny sades det? Najs.😮😔

    Svara
  2. Anonym skriver:
    23 januari, 2026 kl. 13:22

    Jag har sett böckerna. Målgruppen riktar till vuxna.

    Svara
  3. bitch skriver:
    23 januari, 2026 kl. 13:41

    OLala🫦

    Svara
  4. David skriver:
    23 januari, 2026 kl. 16:54

    Det är en nyhet som man skäms över att läsa och som är direkt relaterad till prostitutionens tillväxt

    Svara
