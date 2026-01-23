Killar blir kära i ny serie

Nu finns en ny serie i Sverige.

Många pratar om den.

Serien heter Heated rivalry.

Den handlar om två spelare

i ishockey som blir kära i varandra.

Samtidigt spelar de i olika lag.

Hudson Williams och Connor Storrie

är skådespelarna.

Williams spelar rollen

som Shane från Kanada.

Storrie spelar rollen

som Ilja från Ryssland.

Båda är proffs i ishockey.

Men de smyger med sin kärlek.

De märker att det är svårt

att visa kärlek mellan två män.

Serien har redan gått att se

i flera andra länder.

Den har blivit väldigt populär.

Många människor har skrivit

till skådespelarna.

En del skriver att de

känner igen sig i serien.

Det är ovanligt att spelare

i ishockey berättar

att de är homosexuella.

NHL är den högsta ligan

i ishockey i Nordamerika.

År 2026 har fortfarande

ingen spelare i NHL

berättat att han är homosexuell.

I Sverige går den nya serien

att se på kanalen HBO Max.

Serien finns i sex delar.

Första delen kommer

den 23 januari.

Serien är gjord i Kanada.

Den är på engelska.

Det kostar kostar pengar

att titta på HBO Max.

8 SIDOR/TT