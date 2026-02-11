Tåg heter som artister

Det är ganska vanligt

att tåg på olika platser

får namn från artister

eller andra kända personer.

Det är ett sätt

att hylla personerna.

I Göteborg finns det

spårvagnar som heter

Karin Boye och Karl Gerhard,

till exempel.

Karin Boye var en känd poet.

Karl Gerhard var en känd artist.

Och i Skåne finns det pågatåg

med namn från artister.

Nu har tio tåg

i tunnelbanan i Stockholm

fått namn efter artister.

Det här är artisterna:

Cherrie

Kent

Veronica Maggio

Petter

Titiyo

Noice

Ison och Fille

Ebba Grön

Siw Malmkvist

Monica Zetterlund

8 SIDOR/TT

