Hon ser allvarlig ut och tittar in i kameran.

Cherrie är en artist från Stockholm. Foto: Fredrik Persson/TT

Tåg heter som artister

Det är ganska vanligt
att tåg på olika platser
får namn från artister
eller andra kända personer.

Det är ett sätt
att hylla personerna.

I Göteborg finns det
spårvagnar som heter
Karin Boye och Karl Gerhard,
till exempel.

Karin Boye var en känd poet.
Karl Gerhard var en känd artist.

Och i Skåne finns det pågatåg
med namn från artister.

Nu har tio tåg
i tunnelbanan i Stockholm
fått namn efter artister.
Det här är artisterna:

  • Cherrie
  • Kent
  • Veronica Maggio
  • Petter
  • Titiyo
  • Noice
  • Ison och Fille
  • Ebba Grön
  • Siw Malmkvist
  • Monica Zetterlund

11 februari 2026

  1. you skriver:
    11 februari, 2026 kl. 09:35

    skit snack har inte ni nån som e bättre nyhet 😠

  2. Bebi Peggy skriver:
    11 februari, 2026 kl. 10:05

    Ett tåg som går längs Hallandskusten borde mycket väl heta Gyllene Tider. Och nog borde ett av Stockholms tunnelbanetåg heta ABBA och ett annat heta Evert Taube. namnet Evert Taube passar lika bra på en av Göteborgs spårvagnar.

