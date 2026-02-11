Kultur
Tåg heter som artister
Det är ganska vanligt
att tåg på olika platser
får namn från artister
eller andra kända personer.
Det är ett sätt
att hylla personerna.
I Göteborg finns det
spårvagnar som heter
Karin Boye och Karl Gerhard,
till exempel.
Karin Boye var en känd poet.
Karl Gerhard var en känd artist.
Och i Skåne finns det pågatåg
med namn från artister.
Nu har tio tåg
i tunnelbanan i Stockholm
fått namn efter artister.
Det här är artisterna:
- Cherrie
- Kent
- Veronica Maggio
- Petter
- Titiyo
- Noice
- Ison och Fille
- Ebba Grön
- Siw Malmkvist
- Monica Zetterlund
11 februari 2026
skit snack har inte ni nån som e bättre nyhet 😠
Ett tåg som går längs Hallandskusten borde mycket väl heta Gyllene Tider. Och nog borde ett av Stockholms tunnelbanetåg heta ABBA och ett annat heta Evert Taube. namnet Evert Taube passar lika bra på en av Göteborgs spårvagnar.