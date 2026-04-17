Älgarna vandrar igen

Varje vår vandrar älgarna

till platser där de hittar mat

på sommaren.

De senaste åren

har SVT visat vandringen.

Även i år kan du se på tv

när älgarna vandrar.

Programmet har blivit

en favorit för många.

Det heter

Den stora älgvandringen.

Där får du se älgar

som vandrar i skogen

eller simmar över älven.

SVT har satt upp

flera kameror i skogen

i Kullberg i Ångermanland.

Kamerorna filmar i skogen

hela tiden i två veckor.

Du kan se det direkt

på sajten SVT Play.

Programmet börjar på

fredagen den 17 april

vid midnatt.

Det var år 2019

som SVT började med

Den stora älgvandringen.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR