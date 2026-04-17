Kultur

En älg utan horn som står på en myr.

En älg. Foto: Anders Strömquist/SVT

Älgarna vandrar igen

Varje vår vandrar älgarna
till platser där de hittar mat
på sommaren.
De senaste åren
har SVT visat vandringen.

Även i år kan du se på tv
när älgarna vandrar.

Programmet har blivit
en favorit för många.
Det heter
Den stora älgvandringen.

Där får du se älgar
som vandrar i skogen
eller simmar över älven.

SVT har satt upp
flera kameror i skogen
i Kullberg i Ångermanland.

Kamerorna filmar i skogen
hela tiden i två veckor.
Du kan se det direkt
på sajten SVT Play.
Programmet börjar på
fredagen den 17 april
vid midnatt.

Det var år 2019
som SVT började med
Den stora älgvandringen.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR

17 april 2026

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. Kia skriver:
    17 april, 2026 kl. 17:25

    Älgarna är fina att titta på ,mycket vackra djur verkligen. Men att äta älgköttbullar det är blääää usch .

  2. MILENA LUISA skriver:
    17 april, 2026 kl. 17:42

    😍😎🥰❤

