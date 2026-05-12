Svårt för Starmer

Storbritanniens ledare

Keir Starmer har det svårt.

Många vill att han slutar.

Han har styrt landet

sedan år 2024.

Men han har blivit

allt mindre populär.

Folk är missnöjda med

att maten är dyr och

att landet har dålig ekonomi.

Många är också kritiska

mot landets politik

för invandrare.

Starmer har också fått kritik

för att han gett ett fint jobb

till en politiker.

Mannen var nära vän

med sexbrottslingen Jeffrey Epstein.

Nyligen var det val

i Storbritanniens kommuner

och regioner.

Då gick det dåligt

för Starmers parti Labour.

Partiet är socialdemokratiskt.

På många platser fick partiet

färre röster än i tidigare val.

På flera platser fick

det lilla partiet Reform UK

med ledaren Nigel Farage

många röster.

Partiet Reform UK

är långt till höger i politiken.

De vill bland annat

ha hårda regler för invandrare.

Nu vill flera politiker

i Starmers eget parti

att Starmer ska sluta.

Men Starmer säger

att han inte tänker sluta.

– Jag vet att vissa är

missnöjda med mig.

Men jag ska bevisa

att de har fel,

säger Keir Starmer.

Det skriver nyhetsbyrån TT.

På tisdag förmiddag

ska flera i Starmers parti

prata om ifall Starmer

ska få fortsätta att vara ledare.

KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR