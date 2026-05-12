Världen
Keir Starmer i partiet Labour styr Storbritannien. Men nu vill många att han slutar. Foto: James Manning/AP/TT
Svårt för Starmer
Storbritanniens ledare
Keir Starmer har det svårt.
Många vill att han slutar.
Han har styrt landet
sedan år 2024.
Men han har blivit
allt mindre populär.
Folk är missnöjda med
att maten är dyr och
att landet har dålig ekonomi.
Många är också kritiska
mot landets politik
för invandrare.
Starmer har också fått kritik
för att han gett ett fint jobb
till en politiker.
Mannen var nära vän
med sexbrottslingen Jeffrey Epstein.
Nyligen var det val
i Storbritanniens kommuner
och regioner.
Då gick det dåligt
för Starmers parti Labour.
Partiet är socialdemokratiskt.
På många platser fick partiet
färre röster än i tidigare val.
På flera platser fick
det lilla partiet Reform UK
med ledaren Nigel Farage
många röster.
Partiet Reform UK
är långt till höger i politiken.
De vill bland annat
ha hårda regler för invandrare.
Nu vill flera politiker
i Starmers eget parti
att Starmer ska sluta.
Men Starmer säger
att han inte tänker sluta.
– Jag vet att vissa är
missnöjda med mig.
Men jag ska bevisa
att de har fel,
säger Keir Starmer.
Det skriver nyhetsbyrån TT.
På tisdag förmiddag
ska flera i Starmers parti
prata om ifall Starmer
ska få fortsätta att vara ledare.
KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR
12 maj 2026
Vet Keir Starmer att politikern han gav fint jobb är nära vän med Jeffrey Epstein?🤔
Starmer borde titta hur det ser ut i sverige . Invandrakrisen som nu storbritanien har. Ni sossar. Ta en titt runt er se inte blunda. 2030 är beligen islamerat. Sverige islamerat år 2050 om det fortsätter i denna takt.
Han säger att han inte kommer att sluta.
Det är andra som ska bestämma den saken. Annars är landet en diktatur.
Alla avskyr honom.