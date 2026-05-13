Stora bygget är stoppat

I staden Luleå jobbar

arbetare med att bygga

en stor fabrik för stål.

Men något konstigt har hänt.

Minst 24 arbetare

har blivit sjuka.

De mår illa, blöder näsblod

och får ont i huvudet.

Därför är bygget stoppat

sedan början av april.

Experter har gjort många prover.

Men ännu vet ingen

varför arbetarna blir sjuka.

Många tror att svaret finns

i marken där arbetarna gräver.

Där kan det ligga

farliga ämnen från förr.

Det har funnits fabriker

i området i över hundra år.

Det är inte klart när bygget

av den nya fabriken kan börja igen.

– Jag kan inte säga ja

till att arbetet startar igen.

Först måste vi veta

varför folk blir sjuka.

Det måste också finnas regler

för hur vi ska skydda oss.

Det säger David Renström

till nyhetsbyrån TT.

Han är själv arbetare på bygget.

Men han har också ansvar för

att skydda alla arbetarna.

Den nya fabriken ska

använda el när den gör stål.

Det är bättre för klimatet.

Bredvid bygget finns

den gamla fabriken för stål.

Den används fortfarande.

Fabriken använder kol

för att göra stål.

Den gamla fabriken

släpper ut mycket gaser.

Det gör klimatet varmare.

När den nya fabriken är klar

ska den gamla stänga.

MARTIN HANBERG OCH TT