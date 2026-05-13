Här är bygget av den nya fabriken i Luleå. Men just nu står arbetet stilla. I bakgrunden kommer rök från den gamla fabriken. Foto: Pär Bäckström/TT
David Renström har ansvar för att skydda arbetarna. Foto: Pär Bäckström/TT
Stora bygget är stoppat
I staden Luleå jobbar
arbetare med att bygga
en stor fabrik för stål.
Men något konstigt har hänt.
Minst 24 arbetare
har blivit sjuka.
De mår illa, blöder näsblod
och får ont i huvudet.
Därför är bygget stoppat
sedan början av april.
Experter har gjort många prover.
Men ännu vet ingen
varför arbetarna blir sjuka.
Många tror att svaret finns
i marken där arbetarna gräver.
Där kan det ligga
farliga ämnen från förr.
Det har funnits fabriker
i området i över hundra år.
Det är inte klart när bygget
av den nya fabriken kan börja igen.
– Jag kan inte säga ja
till att arbetet startar igen.
Först måste vi veta
varför folk blir sjuka.
Det måste också finnas regler
för hur vi ska skydda oss.
Det säger David Renström
till nyhetsbyrån TT.
Han är själv arbetare på bygget.
Men han har också ansvar för
att skydda alla arbetarna.
Den nya fabriken ska
använda el när den gör stål.
Det är bättre för klimatet.
Bredvid bygget finns
den gamla fabriken för stål.
Den används fortfarande.
Fabriken använder kol
för att göra stål.
Den gamla fabriken
släpper ut mycket gaser.
Det gör klimatet varmare.
När den nya fabriken är klar
ska den gamla stänga.
MARTIN HANBERG OCH TT
13 maj 2026
Är inte det då en rysk fabrik exploderade som kom dit?
Hoppas att det löser sig!