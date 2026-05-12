FN vill att sundet öppnar

Sundet Hormuz är

en viktig väg för båtar

med olja och många

andra saker.

Sundet finns nära landet Iran.

Men sedan flera månader

kommer nästan inga

båtar fram i sundet.

Iran stängde Hormuz

när USA attackerade Iran.

Nu varnar Förenta Nationerna, FN,

för att maten

i området kan ta slut.

Över 45 miljoner människor

riskerar hunger och svält.

Bland annat saknas

gödning för att odla mat.

Det säger

Jorge Moreira da Silva.

Han är chef

för FNs grupp Unops.

Han vill att Iran

öppnar sundet snart.

Det är bråttom.

– Vi har några veckor

på oss att stoppa

en stor kris,

säger han till

nyhetsbyrån AFP.

USA och Iran pratar

om hur kriget kan ta slut.

Men nyligen sa Iran nej

till USAs förslag om fred.

8 SIDOR/TT