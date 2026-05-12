Världen

    Båtar nära sundet Hormuz. Iran har stängt sundet för de flesta båtar. Foto: Fatima Shbair/AP/TT

    Jorge Moreira da Silva är chef för en grupp i FN. Foto: Peter Dejong/AP/TT

FN vill att sundet öppnar

Sundet Hormuz är
en viktig väg för båtar
med olja och många
andra saker.
Sundet finns nära landet Iran.

Men sedan flera månader
kommer nästan inga
båtar fram i sundet.
Iran stängde Hormuz
när USA attackerade Iran.

Nu varnar Förenta Nationerna, FN,
för att maten
i området kan ta slut.
Över 45 miljoner människor
riskerar hunger och svält.

Bland annat saknas
gödning för att odla mat.

Det säger
Jorge Moreira da Silva.
Han är chef
för FNs grupp Unops.
Han vill att Iran
öppnar sundet snart.
Det är bråttom.

– Vi har några veckor
på oss att stoppa
en stor kris,
säger han till
nyhetsbyrån AFP.

USA och Iran pratar
om hur kriget kan ta slut.
Men nyligen sa Iran nej
till USAs förslag om fred.

8 SIDOR/TT

12 maj 2026

3 kommentarer
  1. ... skriver:
    12 maj, 2026 kl. 16:55

    Iran måste samarbeta

  2. ? skriver:
    12 maj, 2026 kl. 18:45

    Usa och Israel måste sluta ataker

  3. Jennie skriver:
    12 maj, 2026 kl. 20:07

    Att stänga sundet förstör för hela världen.
    De bör böja sig för USA, som gör helt rätt i att de vill hjälpa iranierna att få ett demokratiskt styre.

