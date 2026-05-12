Blommor och ljus för de tre unga personerna som blev mördade. Foto: Magnus Lejhall/TT
21-åring dömd till livstid
En 21-årig man
blir nu dömd till
livstids fängelse.
Mannen sköt ihjäl
två pojkar och en ung man
i april förra året.
Det säger en domstol.
Det hände i en
frisörsalong i Uppsala.
Två personer till
blev träffade av skott.
Men de överlevde.
21-åringen hade fått i uppdrag
att mörda för pengar.
Det säger domstolen.
Men polisernas undersökning
har inte lyckats ta reda på
vem han fick uppdraget av.
21-åringen sköt fel personer.
Personen han skulle skjuta
kom undan utan skador.
Det skriver flera tidningar.
21-åringen är också skyldig till
att ha försökt mörda
två personer i Eslöv.
Det hände två veckor
före morden i Uppsala.
– Brotten han döms för
är mycket brutala.
De har påverkat
många människors liv,
framför allt de dödas familjer.
Det säger Daniel Gustavsson.
Han var chef i rättegången
i domstolen Uppsala tingsrätt.
8 SIDOR/TT
Livstids fängelse
I Sverige betyder straffet
livstids fängelse
att du måste sitta
minst 18 år i fängelse.
En del får sitta
i fängelse tills de dör.
12 maj 2026
Vad heter mördaren 8 sidor??
Tycker det är fruktansvärt så ung och redan mördare. Låt han ruttna i fängelset. Släpp aldrig ut .hans plats är där bakom galler.