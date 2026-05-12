21-åring dömd till livstid

En 21-årig man

blir nu dömd till

livstids fängelse.

Mannen sköt ihjäl

två pojkar och en ung man

i april förra året.

Det säger en domstol.

Det hände i en

frisörsalong i Uppsala.

Två personer till

blev träffade av skott.

Men de överlevde.

21-åringen hade fått i uppdrag

att mörda för pengar.

Det säger domstolen.

Men polisernas undersökning

har inte lyckats ta reda på

vem han fick uppdraget av.

21-åringen sköt fel personer.

Personen han skulle skjuta

kom undan utan skador.

Det skriver flera tidningar.

21-åringen är också skyldig till

att ha försökt mörda

två personer i Eslöv.

Det hände två veckor

före morden i Uppsala.

– Brotten han döms för

är mycket brutala.

De har påverkat

många människors liv,

framför allt de dödas familjer.

Det säger Daniel Gustavsson.

Han var chef i rättegången

i domstolen Uppsala tingsrätt.

