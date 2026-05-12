Två svenska läkare

vill ha rättvisa.

De säger att en domstol

har förstört deras liv.

Läkarna var misstänkta

för ett mord som hände

för länge sedan.

En kvinna som hette

Catrine da Costa mördades

i Stockholm år 1984.

Hennes kropp blev styckad.

Några år senare var det

en rättegång mot läkarna.

Domstolen sa att läkarna

inte hade mördat kvinnan.

De blev friade för mord.

Men domstolen sa samtidigt

att läkarna hade

styckat kvinnans kropp.

Trots att bevisen

för det var dåliga.

Läkarna sa att de

var helt oskyldiga.

De fick ingen chans att klaga

på vad domstolen sagt.

Efteråt blev de stoppade

från att arbeta som läkare.

De säger att deras liv

blev förstörda.

Nu vill de ha

fem miljoner kronor var

och en ursäkt från

Sveriges regering.

Leif GW Persson

är expert på brott.

Han tycker det är självklart

att läkarna ska få pengar

och en ursäkt.

Poliserna har aldrig hittat

Catrine da Costas mördare.

