En bild från år 2007. Till vänster är Thomas Allgén som är en av läkarna. Till höger är hans advokat. Foto: Pontus Lundahl/TT
Catrine da Costa. Foto: TT
Poliser som jobbar efter mordet på Catrine da Costa år 1984. Foto: Hans T Dahlskog/TT
Läkare vill ha rättvisa
Två svenska läkare
vill ha rättvisa.
De säger att en domstol
har förstört deras liv.
Läkarna var misstänkta
för ett mord som hände
för länge sedan.
En kvinna som hette
Catrine da Costa mördades
i Stockholm år 1984.
Hennes kropp blev styckad.
Några år senare var det
en rättegång mot läkarna.
Domstolen sa att läkarna
inte hade mördat kvinnan.
De blev friade för mord.
Men domstolen sa samtidigt
att läkarna hade
styckat kvinnans kropp.
Trots att bevisen
för det var dåliga.
Läkarna sa att de
var helt oskyldiga.
De fick ingen chans att klaga
på vad domstolen sagt.
Efteråt blev de stoppade
från att arbeta som läkare.
De säger att deras liv
blev förstörda.
Nu vill de ha
fem miljoner kronor var
och en ursäkt från
Sveriges regering.
Leif GW Persson
är expert på brott.
Han tycker det är självklart
att läkarna ska få pengar
och en ursäkt.
Poliserna har aldrig hittat
Catrine da Costas mördare.
MARTIN HANBERG OCH TT
12 maj 2026
Varför har domstolen förstört deras liv?
8 sidor snälla svara!😀
Alltså sak är konstigt-men om de är oskyldiga så har de rätt till skadestånd!!!😮