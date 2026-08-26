Den amerikanska artisten

Dolly Parton är död.

Hon hade cancer.

Hon blev 80 år.

Människor över hela världen

är ledsna över

att höra att Dolly Parton har dött.

Hon var en av USAs mest

älskade och kända artister.

Hon sjöng och spelade

musikstilen country.

Hon var känd för låtar som

Jolene

I will always love you

9 to 5.

En annan känd låt var

Islands in the stream

som hon sjöng tillsammans med

Kenny Rogers.

Dolly Parton skrev

många låtar själv.

Hon har gjort över tre tusen låtar.

Hon föddes i en fattig familj

som hade tolv barn.

De bodde i staden Sevierville

i området Tennessee

i södra USA.

Hon blev artist

redan när hon var tretton år.

Under åren har hon fått

många priser för sin musik.

Hon har också jobbat

som skådespelare.

Hon har varit med i filmerna

9 till 5

Blommor av stål.

Nu har USAs ledare

Donald Trump bestämt

att folk i USA ska

ha flaggorna på halv stång

i en vecka.

Det är för att hedra

Dolly Parton.

8 SIDOR/TT