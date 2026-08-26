Kultur
Dolly Parton blev 80 år. Foto: Charlie Riedel/AP/TT
Artisten Kenny Rogers och Dolly Parton. Foto: Wally Fong/AP/TT
Vita huset i USA har flaggan på halv stång för att hedra Dolly Parton. Foto: Alex Brandohn/AP/TT
Dolly Parton är död
Den amerikanska artisten
Dolly Parton är död.
Hon hade cancer.
Hon blev 80 år.
Människor över hela världen
är ledsna över
att höra att Dolly Parton har dött.
Hon var en av USAs mest
älskade och kända artister.
Hon sjöng och spelade
musikstilen country.
Hon var känd för låtar som
- Jolene
- I will always love you
- 9 to 5.
En annan känd låt var
Islands in the stream
som hon sjöng tillsammans med
Kenny Rogers.
Dolly Parton skrev
många låtar själv.
Hon har gjort över tre tusen låtar.
Hon föddes i en fattig familj
som hade tolv barn.
De bodde i staden Sevierville
i området Tennessee
i södra USA.
Hon blev artist
redan när hon var tretton år.
Under åren har hon fått
många priser för sin musik.
Hon har också jobbat
som skådespelare.
Hon har varit med i filmerna
- 9 till 5
- Blommor av stål.
Nu har USAs ledare
Donald Trump bestämt
att folk i USA ska
ha flaggorna på halv stång
i en vecka.
Det är för att hedra
Dolly Parton.
8 SIDOR/TT
26 augusti 2026
Det var ju tråkigt
Det var ju tråkigt
💞
Hon var bara bäst vila ifred
rip
neeeeeejjjjj vila i frid fine dolly😢❤
Hej!
Det låter fantastiskt 👍🏻🌹
Jag vet inte men okej
Hon såg yngre ut än 80. Hon såg ut som 60-70 år.
Artisternas röster dör aldrig ut. Hoppas hon får bra i himlen.
Min favorit låt var ”Rock av Många Färger”. Det handlade om Hennes liv som barn.
😢😭😢🥺🥺
Hon var Miley Cyrus gudmor