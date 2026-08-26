Kultur

  • Music Dolly Parton

    Dolly Parton blev 80 år. Foto: Charlie Riedel/AP/TT

  • Rogers Parton

    Artisten Kenny Rogers och Dolly Parton. Foto: Wally Fong/AP/TT

  • Obit Dolly Parton White House

    Vita huset i USA har flaggan på halv stång för att hedra Dolly Parton. Foto: Alex Brandohn/AP/TT

Dolly Parton är död

Den amerikanska artisten
Dolly Parton är död.
Hon hade cancer.
Hon blev 80 år.

Människor över hela världen
är ledsna över
att höra att Dolly Parton har dött.
Hon var en av USAs mest
älskade och kända artister.

Hon sjöng och spelade
musikstilen country.
Hon var känd för låtar som

  • Jolene
  • I will always love you
  • 9 to 5.

En annan känd låt var
Islands in the stream
som hon sjöng tillsammans med
Kenny Rogers.

Dolly Parton skrev
många låtar själv.
Hon har gjort över tre tusen låtar.

Hon föddes i en fattig familj
som hade tolv barn.
De bodde i staden Sevierville
i området Tennessee
i södra USA.

Hon blev artist
redan när hon var tretton år.
Under åren har hon fått
många priser för sin musik.

Hon har också jobbat
som skådespelare.
Hon har varit med i filmerna

  • 9 till 5
  • Blommor av stål.

Nu har USAs ledare
Donald Trump bestämt
att folk i USA ska
ha flaggorna på halv stång
i en vecka.
Det är för att hedra
Dolly Parton.

8 SIDOR/TT

26 augusti 2026

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13 kommentarer
  1. Melbin skriver:
    26 augusti, 2026 kl. 09:31

    Det var ju tråkigt

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  2. Melbini skriver:
    26 augusti, 2026 kl. 09:31

    Det var ju tråkigt

    Svara
  3. Luisa skriver:
    26 augusti, 2026 kl. 09:44

    💞

    Svara
  4. Mia skriver:
    26 augusti, 2026 kl. 09:53

    Hon var bara bäst vila ifred

    Svara
  5. MAX_ÄR_BÄTTRE_ÄN_MCD skriver:
    26 augusti, 2026 kl. 10:07

    rip

    Svara
  6. josefine skriver:
    26 augusti, 2026 kl. 10:22

    neeeeeejjjjj vila i frid fine dolly😢❤

    Svara
  7. Saleh skriver:
    26 augusti, 2026 kl. 10:54

    Hej!
    Det låter fantastiskt 👍🏻🌹

    Svara
  8. Palestina skriver:
    26 augusti, 2026 kl. 14:13

    Jag vet inte men okej

    Svara
  9. Hej skriver:
    26 augusti, 2026 kl. 14:20

    Hon såg yngre ut än 80. Hon såg ut som 60-70 år.

    Svara
  10. Hej skriver:
    26 augusti, 2026 kl. 14:21

    Artisternas röster dör aldrig ut. Hoppas hon får bra i himlen.

    Svara
  11. Förnuft skriver:
    26 augusti, 2026 kl. 14:57

    Min favorit låt var ”Rock av Många Färger”. Det handlade om Hennes liv som barn.

    Svara
  12. Leonie lemonad! skriver:
    26 augusti, 2026 kl. 15:22

    😢😭😢🥺🥺

    Svara
  13. Anna Sofia skriver:
    26 augusti, 2026 kl. 15:41

    Hon var Miley Cyrus gudmor

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