Film om grekisk hjälte

Odysseus är en hjälte

från gamla grekiska sagor.

Nu kommer en ny film

om Odysseus.

Den heter The Odyssey.

Christopher Nolan har gjort den.

Han är regissör.

Filmen handlar om

Odysseus resa hem

till ön Ithaka.

När berättelsen börjar

har ett krig nyss tagit slut.

Grekerna vann kriget.

Nu ska deras hjälte Odysseus

resa hem till sin fru och son.

Men då blir Odysseus

fångad av jätten Polyfemos.

Till sist lyckas han fly

genom att göra Polyfemos blind.

Det gör guden Poseidon arg.

Polyfemos är hans son.

Poseidon straffar hjälten

med olyckor.

Därför tar det tio år

innan Odysseus äntligen

kommer hem till sin familj.

Skådespelaren Matt Damon spelar Odysseus.

Han behövde träna hårt

för att passa som grekisk hjälte.

Vissa scener är inspelade

på havet i en riktig båt.

Den liknar båtarna

som grekerna använde

för flera tusen år sedan.

Filmen är bland annat inspelad

i öknen Sahara i Afrika

på ön Favignana i Italien

vid Skottlands kust.

Filmen The Odyssey

har premiär på bio

den 17 juli.

ANTON ANDERSSON/8 SIDOR