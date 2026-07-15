Kultur
Matt Damon som Odysseus. Foto: Melinda Sue Gordon/Universal Pictures/TT
Film om grekisk hjälte
Odysseus är en hjälte
från gamla grekiska sagor.
Nu kommer en ny film
om Odysseus.
Den heter The Odyssey.
Christopher Nolan har gjort den.
Han är regissör.
Filmen handlar om
Odysseus resa hem
till ön Ithaka.
När berättelsen börjar
har ett krig nyss tagit slut.
Grekerna vann kriget.
Nu ska deras hjälte Odysseus
resa hem till sin fru och son.
Men då blir Odysseus
fångad av jätten Polyfemos.
Till sist lyckas han fly
genom att göra Polyfemos blind.
Det gör guden Poseidon arg.
Polyfemos är hans son.
Poseidon straffar hjälten
med olyckor.
Därför tar det tio år
innan Odysseus äntligen
kommer hem till sin familj.
Skådespelaren Matt Damon spelar Odysseus.
Han behövde träna hårt
för att passa som grekisk hjälte.
Vissa scener är inspelade
på havet i en riktig båt.
Den liknar båtarna
som grekerna använde
för flera tusen år sedan.
Filmen är bland annat inspelad
- i öknen Sahara i Afrika
- på ön Favignana i Italien
- vid Skottlands kust.
Filmen The Odyssey
har premiär på bio
den 17 juli.
ANTON ANDERSSON/8 SIDOR
En av våra äldsta berättelser
- Den grekiska författaren Homeros
skrev berättelsen om Odysseus
ungefär 700 år före Kristus.
Det tror experter.
- Boken heter Odysséen.
Den handlar om Odysseus
resa hem till ön Ithaka
efter kriget i staden Troja i Turkiet.
- Homeros skrev också boken Iliaden.
Den handlar om kriget i Troja.
- Men ingen vet helt säkert
vem Homeros egentligen var.
Vissa tror att det var flera författare.
Berättelserna var först sånger.
Folk sjöng dem för varandra
långt innan de blev text i en bok.
15 juli 2026
den filmen måste jag se.
,”Den liknar de båtar grekerna använde”? Nej, det är faktiskt en norsk replika av ett vikingaskepp som heter ’Draken Harald Hårfagre’. Dessutom har templen, kläderna och rustningarna ingenting att göra med bronsålderns grekiska kultur. Och istället för att casta grekiska skådespelare…
…spelar en svart afrikansk kvinna rollen som den spartanska drottningen Helena. Tydligen får en ljushyad grekisk kvinna år 2026 inte längre vara världens vackraste kvinna. Ja, det är bara en film. Men skulle de ha gjort samma sak när de adapterat en legend om cheyenne- eller dakotafolket?