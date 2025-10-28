Nyheter på lätt svenska den 28 oktober

Lyssna
251028
28 oktober 2025
Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.
Vänligen skriv en kommentar.
Vänligen fyll i ditt namn.
Spara mitt namn När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.
Lämna detta fält tomt
Δ
8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.
Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.
Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.
Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.
Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.
Skriv på svenska.
Quiz
Svara på åtta frågor
om veckans nyheter.
UserAgent:
Attributes: