Han är tillbaka i Sverige

Nicklas Bäckström

är en av Sveriges

mest kända ishockeyspelare.

Han kommer från Valbo

nära staden Gävle.

Nicklas Bäckström har

spelat 18 år i NHL.

NHL är världens

bästa serie för ishockey.

Han har spelat i laget

Washington Capitals i USA.

Nu flyttar han

hem till Sverige.

Han ska spela i laget

Brynäs från Gävle.

Brynäs spelar i den

högsta svenska serien, SHL.

– Jag är jätteglad. Det är

skönt att vara hemma

och få spela igen,

säger Nicklas Bäckström.

Han är 37 år och

har haft problem

med skador

de senaste åren.

– Det har varit

några tuffa år.

Det säger

Nicklas Bäckström.

Förra året spelade han inte alls.

Men nu kan han spela.

Han har tränat på is hela sommaren.

– Kroppen känns bra.

Det säger Nicklas Bäckström.

Innan han flyttade

till USA spelade

han också i Brynäs.

Ledarna i Brynäs

är glada att Nicklas

vill spela i laget igen.

– Alla vet hur bra

ishockeyspelare han är.

Men det är också

en fantastisk person.

Det säger

ledaren Johan Alcén.

Brynäs spelade final

i SHL i våras.

De förlorade mot Luleå och fick silver.

I kväll torsdag spelar

Nicklas Bäckström

sin första match med

Brynäs efter att han flyttat hem.

Det är en match för träning

mot laget Timrå.

Matchen är

i staden Hudiksvall.

Serien SHL börjar

den 13 september.

8 SIDOR/TT