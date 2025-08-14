Sport
Nicklas Bäckström på en träning med sitt nya lag Brynäs. Foto: Pontus Lundahl/TT
Han är tillbaka i Sverige
Nicklas Bäckström
är en av Sveriges
mest kända ishockeyspelare.
Han kommer från Valbo
nära staden Gävle.
Nicklas Bäckström har
spelat 18 år i NHL.
NHL är världens
bästa serie för ishockey.
Han har spelat i laget
Washington Capitals i USA.
Nu flyttar han
hem till Sverige.
Han ska spela i laget
Brynäs från Gävle.
Brynäs spelar i den
högsta svenska serien, SHL.
– Jag är jätteglad. Det är
skönt att vara hemma
och få spela igen,
säger Nicklas Bäckström.
Han är 37 år och
har haft problem
med skador
de senaste åren.
– Det har varit
några tuffa år.
Det säger
Nicklas Bäckström.
Förra året spelade han inte alls.
Men nu kan han spela.
Han har tränat på is hela sommaren.
– Kroppen känns bra.
Det säger Nicklas Bäckström.
Innan han flyttade
till USA spelade
han också i Brynäs.
Ledarna i Brynäs
är glada att Nicklas
vill spela i laget igen.
– Alla vet hur bra
ishockeyspelare han är.
Men det är också
en fantastisk person.
Det säger
ledaren Johan Alcén.
Brynäs spelade final
i SHL i våras.
De förlorade mot Luleå och fick silver.
I kväll torsdag spelar
Nicklas Bäckström
sin första match med
Brynäs efter att han flyttat hem.
Det är en match för träning
mot laget Timrå.
Matchen är
i staden Hudiksvall.
Serien SHL börjar
den 13 september.
Nicklas Bäckström
• Nicklas Bäckström har spelat
i lagen Valbo, Brynäs,
Washington Capitals och Dynamo Moskva.
• Han har spelat 18 säsonger
i Washington. Han spelade
över 1 200 matcher i NHL.
• Han vann slutspelet i NHL,
Stanley Cup, år 2018 med Washington.
Det är det finaste en ishockeyspelare
kan vinna.
• Han har spelat i Sveriges landslag, Tre Kronor.
Tillsammans med Tre Kronor
har han vunnit VM två gånger
och vunnit ett silver i OS.
