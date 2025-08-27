Hon tävlar i dressyr

Tinne Vilhelmson Silfvén

med hästen Hyatt

är en av fyra svenskar

som tävlar i EM i dressyr.

De andra svenskarna är

Patrik Kittel med hästen Touchdown,

Maria von Essen med hästen Invoice

och Sofie Lexner med Inoraline W.

Caroline Darcourt

med hästen Bournonville

är reserv i laget.

EM är i staden Crozet i Frankrike.

Det börjar på onsdagen

den 27 augusti.

Då börjar tävlingen för lag.

Den fortsätter på torsdagen.

EM fortsätter till och med

söndag den 31 augusti.

Tävlingarna i EM i dressyr

går att se i SVT Play.

I förra EM kom

det svenska laget fyra.

