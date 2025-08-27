Sport

En ryttare rider på en häst.

Tinne Vilhelmson Silfvén tävlar i EM i dressyr. Här rider hon på hästen Devanto i en annan tävling. Foto: Andreas Hillergren/TT

Hon tävlar i dressyr

Tinne Vilhelmson Silfvén
med hästen Hyatt
är en av fyra svenskar
som tävlar i EM i dressyr.

De andra svenskarna är
Patrik Kittel med hästen Touchdown,
Maria von Essen med hästen Invoice
och Sofie Lexner med Inoraline W.

Caroline Darcourt
med hästen Bournonville
är reserv i laget.

EM är i staden Crozet i Frankrike.

Det börjar på onsdagen
den 27 augusti.
Då börjar tävlingen för lag.
Den fortsätter på torsdagen.

EM fortsätter till och med
söndag den 31 augusti.

Tävlingarna i EM i dressyr
går att se i SVT Play.

I förra EM kom
det svenska laget fyra.

8 SIDOR

27 augusti 2025

