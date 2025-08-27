Sport
Tinne Vilhelmson Silfvén tävlar i EM i dressyr. Här rider hon på hästen Devanto i en annan tävling. Foto: Andreas Hillergren/TT
Hon tävlar i dressyr
Tinne Vilhelmson Silfvén
med hästen Hyatt
är en av fyra svenskar
som tävlar i EM i dressyr.
De andra svenskarna är
Patrik Kittel med hästen Touchdown,
Maria von Essen med hästen Invoice
och Sofie Lexner med Inoraline W.
Caroline Darcourt
med hästen Bournonville
är reserv i laget.
EM är i staden Crozet i Frankrike.
Det börjar på onsdagen
den 27 augusti.
Då börjar tävlingen för lag.
Den fortsätter på torsdagen.
EM fortsätter till och med
söndag den 31 augusti.
Tävlingarna i EM i dressyr
går att se i SVT Play.
I förra EM kom
det svenska laget fyra.
8 SIDOR
27 augusti 2025