Patrik Kittel rider kür med hästen Touchdown. Bilden är från en tävling år 2022. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Ingen medalj i EM i dressyr
Det har varit EM i dressyr
i den franska staden Crozet.
Fyra svenskar var med.
Patrik Kittel med hästen Touchdown,
Maria von Essen med hästen Invoice
Sofie Lexner med Inoraline W
och Tinne Vilhelmson Silfvén
med hästen Hyatt.
EM började med en tävling för lag.
Det svenska laget kom sexa.
På söndagen slutade EM
med tävlingen kür.
Då rider ryttarna till musik.
Hästarna dansar till musiken.
De gör särskilda steg
och snurrar.
Patrik Kittel med hästen Touchdown
kom sexa.
– Vi gick in
och hade kul, säger han.
Maria von Essen
med hästen Invoice
kom nia i tävlingen i kür.
8 SIDOR/TT
1 september 2025