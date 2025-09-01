Ingen medalj i EM i dressyr

Det har varit EM i dressyr

i den franska staden Crozet.

Fyra svenskar var med.

Patrik Kittel med hästen Touchdown,

Maria von Essen med hästen Invoice

Sofie Lexner med Inoraline W

och Tinne Vilhelmson Silfvén

med hästen Hyatt.

EM började med en tävling för lag.

Det svenska laget kom sexa.

På söndagen slutade EM

med tävlingen kür.

Då rider ryttarna till musik.

Hästarna dansar till musiken.

De gör särskilda steg

och snurrar.

Patrik Kittel med hästen Touchdown

kom sexa.

– Vi gick in

och hade kul, säger han.

Maria von Essen

med hästen Invoice

kom nia i tävlingen i kür.

8 SIDOR/TT