Johanna Duplantis tävlar för Sverige

Varje år är det

en tävling i friidrott

mellan Sverige och Finland.

Den kallas Finnkampen.

Årets tävling är på lördag

och söndag den här veckan.

Den är på Stockholms stadion.

Tävlingen firar jubileum.

I år har Finnkampen

varit precis hundra gånger.

Johanna Duplantis är en

av alla idrottare som

ska tävla i Finnkampen.

Det är första gången

hon tävlar för Sverige.

Hon tävlar i stavhopp.

Johanna är lillasyster

till Armand Duplantis.

Han är bäst i världen

i stavhopp för herrar.

Han ska också tävla

i Finnkampen.

– Det är en dröm som

går i uppfyllelse.

Jag har alltid velat tävla

tillsammans med

min bror för det land

som min mamma kommer från.

Det säger

Johanna Duplantis.

Deras pappa är

från USA och deras

mamma är från Sverige.

Armand Duplantis tycker

också att det ska bli kul

att tävla i Finnkampen.

– Det ska bli kul att

tävla på Stockholms

stadion igen. Det är alltid en

speciell stämning på Finnkampen.

Det blir extra speciellt att

göra det tillsammans med Johanna.

Det säger Armand Duplantis.

8 SIDOR/TT