Johanna Duplantis ska tävla för Sverige för första gången. Foto: Marcin Bulanda/Pressfocus/TT
Armand Duplantis ska tävla i Finnkampen. Foto: Heiko Junge/NTB/TT
Johanna Duplantis tävlar för Sverige
Varje år är det
en tävling i friidrott
mellan Sverige och Finland.
Den kallas Finnkampen.
Årets tävling är på lördag
och söndag den här veckan.
Den är på Stockholms stadion.
Tävlingen firar jubileum.
I år har Finnkampen
varit precis hundra gånger.
Johanna Duplantis är en
av alla idrottare som
ska tävla i Finnkampen.
Det är första gången
hon tävlar för Sverige.
Hon tävlar i stavhopp.
Johanna är lillasyster
till Armand Duplantis.
Han är bäst i världen
i stavhopp för herrar.
Han ska också tävla
i Finnkampen.
– Det är en dröm som
går i uppfyllelse.
Jag har alltid velat tävla
tillsammans med
min bror för det land
som min mamma kommer från.
Det säger
Johanna Duplantis.
Deras pappa är
från USA och deras
mamma är från Sverige.
Armand Duplantis tycker
också att det ska bli kul
att tävla i Finnkampen.
– Det ska bli kul att
tävla på Stockholms
stadion igen. Det är alltid en
speciell stämning på Finnkampen.
Det blir extra speciellt att
göra det tillsammans med Johanna.
Det säger Armand Duplantis.
8 SIDOR/TT
20 augusti 2025
