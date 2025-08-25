Sport

  • WEB_SPORT

    Armand Duplantis hoppade högst i stavhopp. Foto: Pontus Lundahl/TT

  • WEB_SPORT

    Johanna Duplantis får tips av sin bror Armand Duplantis. Foto: Anders Wiklund/TT

Sverige vann mot Finland

Finnkampen är en tävling
i friidrott.
Sverige tävlar mot Finland.

I år fyller tävlingen 100 år.
Tävlingen var i Stockholm
i lördags och söndags.

Både Sveriges herrar
och damer vann
över Finland.

Stavhopparen Armand Duplantis
vann sin tävling.
Han hoppade 5,80 meter.

Efteråt hjälpte han
sin lillasyster Johanna
som också hoppar stav.

Hon klarade 4,13 meter.
Men hon slutade sist
i sin tävling.

8 SIDOR

25 augusti 2025

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. #8 skriver:
    25 augusti, 2025 kl. 13:42

    bra Sverie😍😍😍😍😀😀

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar