Sport
Armand Duplantis hoppade högst i stavhopp. Foto: Pontus Lundahl/TT
Johanna Duplantis får tips av sin bror Armand Duplantis. Foto: Anders Wiklund/TT
Sverige vann mot Finland
Finnkampen är en tävling
i friidrott.
Sverige tävlar mot Finland.
I år fyller tävlingen 100 år.
Tävlingen var i Stockholm
i lördags och söndags.
Både Sveriges herrar
och damer vann
över Finland.
Stavhopparen Armand Duplantis
vann sin tävling.
Han hoppade 5,80 meter.
Efteråt hjälpte han
sin lillasyster Johanna
som också hoppar stav.
Hon klarade 4,13 meter.
Men hon slutade sist
i sin tävling.
25 augusti 2025
