Sverige vann mot Finland

Finnkampen är en tävling

i friidrott.

Sverige tävlar mot Finland.

I år fyller tävlingen 100 år.

Tävlingen var i Stockholm

i lördags och söndags.

Både Sveriges herrar

och damer vann

över Finland.

Stavhopparen Armand Duplantis

vann sin tävling.

Han hoppade 5,80 meter.

Efteråt hjälpte han

sin lillasyster Johanna

som också hoppar stav.

Hon klarade 4,13 meter.

Men hon slutade sist

i sin tävling.

