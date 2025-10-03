Sport
Max Verstappen under en tävling i formel 1. Foto: AP/TT
Förare behöver väst som kyler
På söndag är det
tävling i formel 1
i staden Singapore i Asien.
Det är en sport med
mycket snabba bilar.
Lewis Hamilton,
Max Verstappen
och Charles Leclerc är några
av förarna som är med.
De ska köra 62 varv på banan.
Vädret kommer att vara
väldigt varmt.
Därför måste alla som tävlar
ha saker som kyler i bilarna.
Föraren ska också ha
en särskild väst som kyler.
Efter en tävling
i landet Qatar år 2023
kom nya regler för formel 1.
Då var det varmt.
Flera förare behövde
vård av läkare efter loppet.
De nya reglerna säger
att bilarna och förarna
måste använda kyla
om det är varmt när de tävlar.
Det här är första gången
som reglerna används.
8 SIDOR/TT
3 oktober 2025