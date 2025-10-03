Sport

En svart racerbil under en tävling

Max Verstappen under en tävling i formel 1. Foto: AP/TT

Förare behöver väst som kyler

På söndag är det
tävling i formel 1
i staden Singapore i Asien.
Det är en sport med
mycket snabba bilar.

Lewis Hamilton,
Max Verstappen
och Charles Leclerc är några
av förarna som är med.
De ska köra 62 varv på banan.

Vädret kommer att vara
väldigt varmt.
Därför måste alla som tävlar
ha saker som kyler i bilarna.

Föraren ska också ha
en särskild väst som kyler.

Efter en tävling
i landet Qatar år 2023
kom nya regler för formel 1.
Då var det varmt.
Flera förare behövde
vård av läkare efter loppet.

De nya reglerna säger
att bilarna och förarna
måste använda kyla
om det är varmt när de tävlar.

Det här är första gången
som reglerna används.

8 SIDOR/TT

3 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
Ingen kommentar än
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar