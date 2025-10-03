Förare behöver väst som kyler

På söndag är det

tävling i formel 1

i staden Singapore i Asien.

Det är en sport med

mycket snabba bilar.

Lewis Hamilton,

Max Verstappen

och Charles Leclerc är några

av förarna som är med.

De ska köra 62 varv på banan.

Vädret kommer att vara

väldigt varmt.

Därför måste alla som tävlar

ha saker som kyler i bilarna.

Föraren ska också ha

en särskild väst som kyler.

Efter en tävling

i landet Qatar år 2023

kom nya regler för formel 1.

Då var det varmt.

Flera förare behövde

vård av läkare efter loppet.

De nya reglerna säger

att bilarna och förarna

måste använda kyla

om det är varmt när de tävlar.

Det här är första gången

som reglerna används.

8 SIDOR/TT