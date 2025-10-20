Sport

En man gör gymnastik på en barr.

Nu har tävlingarna i VM i gymnastik startat i Indonesien. Foto: Dita Alangkara/AP/TT

Inget VM för Israel

Nu har VM i gymnastik
i Indonesien startat.

Men Israel får inte
vara med i VM i år.
Indonesien har stoppat Israels lag.

Det beror på
Israels krig i det
palestinska området Gaza.

De flesta palestinier
är muslimer och i Indonesien
bor flest muslimer i världen.

Därför vill inte
folk i Indonesien
att Israel ska komma till landet
och tävla i VM.

Det internationella
förbundet för gymnastik
säger att de inte kan
bestämma över Indonesien.

VM är till den 25 oktober.
Tre svenskar är med och tävlar.

Det är William Sundell,
Nathalie Westlund
och Emelie Westlund.

8 SIDOR/TT

20 oktober 2025

