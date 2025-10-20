Inget VM för Israel

Nu har VM i gymnastik

i Indonesien startat.

Men Israel får inte

vara med i VM i år.

Indonesien har stoppat Israels lag.

Det beror på

Israels krig i det

palestinska området Gaza.

De flesta palestinier

är muslimer och i Indonesien

bor flest muslimer i världen.

Därför vill inte

folk i Indonesien

att Israel ska komma till landet

och tävla i VM.

Det internationella

förbundet för gymnastik

säger att de inte kan

bestämma över Indonesien.

VM är till den 25 oktober.

Tre svenskar är med och tävlar.

Det är William Sundell,

Nathalie Westlund

och Emelie Westlund.

8 SIDOR/TT