Elden till OS är tänd

Onsdagen den 26 november

tändes elden till

de olympiska spelen, OS.

Elden tändes i landet Grekland.

De olympiska spelen började där

för flera tusen år sedan.

Elden ska vidare

till landet Italien.

Vinter-OS börjar där i februari.

Sex personer ska bära elden

genom Grekland i en vecka.

De bär elden med en fackla.

Den 4 december kommer elden

fram till Italien.

Tio tusen personer ska

hjälpas åt att bära facklan

genom Italien.

Den 6 februari ska elden

vara framme i staden Milano.

Då tänds den stora elden.

OS startar.

Elden brinner

under hela OS.

Tävlingarna är mellan

den 6 och 22 februari.

8 SIDOR/TT