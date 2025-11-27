Sport
Den olympiska elden tänds i Grekland. Foto: Thanassis Stavrakis/AP/TT
En man med fackla får den olympiska elden. Han ska bära elden mot Italien. Foto: Thanassis Stavrakis/AP/TT
Elden till OS är tänd
Onsdagen den 26 november
tändes elden till
de olympiska spelen, OS.
Elden tändes i landet Grekland.
De olympiska spelen började där
för flera tusen år sedan.
Elden ska vidare
till landet Italien.
Vinter-OS börjar där i februari.
Sex personer ska bära elden
genom Grekland i en vecka.
De bär elden med en fackla.
Den 4 december kommer elden
fram till Italien.
Tio tusen personer ska
hjälpas åt att bära facklan
genom Italien.
Den 6 februari ska elden
vara framme i staden Milano.
Då tänds den stora elden.
OS startar.
Elden brinner
under hela OS.
Tävlingarna är mellan
den 6 och 22 februari.
8 SIDOR/TT
27 november 2025