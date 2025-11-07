Sport
Julia Simon tävlar i skidskytte. Foto: Javad Parsa/NTB/TT
Skidskytt blir stoppad
Julia Simon från Frankrike
är en av världens bästa
i sporten skidskytte.
Hon har vunnit tio VM-guld.
Men nu blir hon straffad
av det franska skidförbundet, FFS.
Hon blir stoppad från att tävla i en månad.
Därför får hon inte vara med
när världscupen i skidskytte
startar i slutet av november.
Det är i Östersund i Sverige.
Julia Simon blir straffad
eftersom hon har dömts
av en domstol för brotten
stöld och bedrägeri.
Julia Simon har erkänt
att hon stal från sin lagkamrat
Justine Braisaz-Bouchet.
Hon stal kamratens bankkort
och köpte saker med kortet
för flera tusen kronor.
– Det var löjligt och dumt,
säger Julia Simon.
Domstolen dömde henne.
Om Julia Simon gör fler brott
måste hon sitta tre månader i fängelse.
Men nu slipper hon det.
Hon ska betala böter på
ungefär 160 tusen kronor.
7 november 2025