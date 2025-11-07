Skidskytt blir stoppad

Julia Simon från Frankrike

är en av världens bästa

i sporten skidskytte.

Hon har vunnit tio VM-guld.

Men nu blir hon straffad

av det franska skidförbundet, FFS.

Hon blir stoppad från att tävla i en månad.

Därför får hon inte vara med

när världscupen i skidskytte

startar i slutet av november.

Det är i Östersund i Sverige.

Julia Simon blir straffad

eftersom hon har dömts

av en domstol för brotten

stöld och bedrägeri.

Julia Simon har erkänt

att hon stal från sin lagkamrat

Justine Braisaz-Bouchet.

Hon stal kamratens bankkort

och köpte saker med kortet

för flera tusen kronor.

– Det var löjligt och dumt,

säger Julia Simon.

Domstolen dömde henne.

Om Julia Simon gör fler brott

måste hon sitta tre månader i fängelse.

Men nu slipper hon det.

Hon ska betala böter på

ungefär 160 tusen kronor.

