Dags för VM i innebandy

På lördag den 6 december

börjar VM i innebandy för damer.

Tävlingen är i landet Tjeckien.

Sveriges första match

är klockan 13 på lördagen.

De spelar mot Finland.

Polen och Slovakien

är också med i Sveriges grupp.

De två bästa lagen

i gruppen får spela kvartsfinal.

Sverige har vunnit nio VM i rad.

Många tror att de

vinner i år också.

Du kan se alla

Sveriges matcher

i SVT eller på SVT Play.

8 SIDOR