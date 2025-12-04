Sport
Sverige är med i VM i innebandy. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Dags för VM i innebandy
På lördag den 6 december
börjar VM i innebandy för damer.
Tävlingen är i landet Tjeckien.
Sveriges första match
är klockan 13 på lördagen.
De spelar mot Finland.
Polen och Slovakien
är också med i Sveriges grupp.
De två bästa lagen
i gruppen får spela kvartsfinal.
Sverige har vunnit nio VM i rad.
Många tror att de
vinner i år också.
Du kan se alla
Sveriges matcher
i SVT eller på SVT Play.
Sveriges matcher i VM i innebandy
Lördag den 6 december
Sverige mot Finland
Söndag den 7 december
Polen mot Sverige
Måndag den 8 december
Sverige mot Slovakien
Fredag den 12 december
Kvartsfinaler
Lördag den 13 december
Semifinaler
Söndag den 14 december
Match om brons och final
4 december 2025