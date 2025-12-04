Sport

Flera spelare i blågula tröjor kramar om varandra. De är glada.

Sverige är med i VM i innebandy. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Dags för VM i innebandy

På lördag den 6 december
börjar VM i innebandy för damer.
Tävlingen är i landet Tjeckien.

Sveriges första match
är klockan 13 på lördagen.
De spelar mot Finland.

Polen och Slovakien
är också med i Sveriges grupp.
De två bästa lagen
i gruppen får spela kvartsfinal.

Sverige har vunnit nio VM i rad.
Många tror att de
vinner i år också.

Du kan se alla
Sveriges matcher
i SVT eller på SVT Play.

8 SIDOR

Sveriges matcher i VM i innebandy

Lördag den 6 december
Sverige mot Finland

Söndag den 7 december
Polen mot Sverige

Måndag den 8 december
Sverige mot Slovakien

Fredag den 12 december
Kvartsfinaler

Lördag den 13 december
Semifinaler

Söndag den 14 december
Match om brons och final

4 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
Ingen kommentar än
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar