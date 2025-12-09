Sverige klart för kvartsfinal

Det är VM i innebandy

för damer.

Det går bra för Sverige.

Först spelade det svenska

laget oavgjort, 3–3,

mot Finland.

Sedan vann de stort

mot Polen och Tjeckien.

Det betyder att Sverige

vinner sin grupp före Finland.

De två lagen är klara

för kvartsfinaler på fredag.

Det är inte klart vilket lag

Sverige ska spela mot

i kvartsfinalen.

Sverige är favoriter

till att vinna guldet.

Svenska lag har

vunnit nio VM i rad.

Tävlingen är i landet Tjeckien.

Du kan se Sveriges matcher

i SVT eller på SVT Play.

