Sport
Sveriges Maja Viström är glad efter ett mål. Bilden är gammal. Foto: Anders Wiklund/TT
Sverige klart för kvartsfinal
Det är VM i innebandy
för damer.
Det går bra för Sverige.
Först spelade det svenska
laget oavgjort, 3–3,
mot Finland.
Sedan vann de stort
mot Polen och Tjeckien.
Det betyder att Sverige
vinner sin grupp före Finland.
De två lagen är klara
för kvartsfinaler på fredag.
Det är inte klart vilket lag
Sverige ska spela mot
i kvartsfinalen.
Sverige är favoriter
till att vinna guldet.
Svenska lag har
vunnit nio VM i rad.
Tävlingen är i landet Tjeckien.
Du kan se Sveriges matcher
i SVT eller på SVT Play.
8 SIDOR
9 december 2025
