Sport

Hon är glad efter ett mål.

Sveriges Maja Viström är glad efter ett mål. Bilden är gammal. Foto: Anders Wiklund/TT

Sverige klart för kvartsfinal

Det är VM i innebandy
för damer.
Det går bra för Sverige.

Först spelade det svenska
laget oavgjort, 3–3,
mot Finland.
Sedan vann de stort
mot Polen och Tjeckien.

Det betyder att Sverige
vinner sin grupp före Finland.
De två lagen är klara
för kvartsfinaler på fredag.

Det är inte klart vilket lag
Sverige ska spela mot
i kvartsfinalen.

Sverige är favoriter
till att vinna guldet.
Svenska lag har
vunnit nio VM i rad.

Tävlingen är i landet Tjeckien.
Du kan se Sveriges matcher
i SVT eller på SVT Play.

8 SIDOR

9 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. Bob skriver:
    9 december, 2025 kl. 13:36

    Buuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤Buuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

    Svara
  2. Slay Queen skriver:
    9 december, 2025 kl. 13:42

    omg, hur dom är typ bajs men ok😔

    Svara
  3. omg skriver:
    9 december, 2025 kl. 13:44

    omg så kult liksom 😴

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar