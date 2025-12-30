Han kör bra i Tour de ski

Tävlingen Tour de ski

har börjat.

Det är en tävling

i skidor med sex lopp

på en vecka.

Tiderna från loppen läggs ihop.

Många tror att Sveriges

damer ska åka bra

i Tour de ski.

Men de svenska stjärnorna

Ebba Andersson och

Frida Karlsson har

börjat sämre än väntat.

Efter två lopp är Moa Ilar

bäst av svenskorna.

Hon ligger på plats fem.

Jessie Diggins från

USA leder tävlingen.

Edvin Anger har lyckats

bäst av de svenska herrarna.

Han är på fjärde plats

efter två lopp.

I måndags blev han

femma i ett lopp

på tio kilometer.

– Det känns bra.

Det kan bli en kul

Tour de ski, säger Anger.

På nyårsafton fortsätter

tävlingen med ett

lopp på fem kilometer.

Det sista loppet är

på söndag den 4 januari.

Då ska åkarna köra uppför

en backe för slalom.

Tour de ski är

i Toblach och

Val di Fiemme i Italien.

Du kan se tävlingen

på sajten Viaplay.

Det kostar pengar.

