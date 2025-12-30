Sport
Edvin Anger tävlar i Tour de ski. Foto: Terje Pedersen/NTB/TT
Han kör bra i Tour de ski
Tävlingen Tour de ski
har börjat.
Det är en tävling
i skidor med sex lopp
på en vecka.
Tiderna från loppen läggs ihop.
Många tror att Sveriges
damer ska åka bra
i Tour de ski.
Men de svenska stjärnorna
Ebba Andersson och
Frida Karlsson har
börjat sämre än väntat.
Efter två lopp är Moa Ilar
bäst av svenskorna.
Hon ligger på plats fem.
Jessie Diggins från
USA leder tävlingen.
Edvin Anger har lyckats
bäst av de svenska herrarna.
Han är på fjärde plats
efter två lopp.
I måndags blev han
femma i ett lopp
på tio kilometer.
– Det känns bra.
Det kan bli en kul
Tour de ski, säger Anger.
På nyårsafton fortsätter
tävlingen med ett
lopp på fem kilometer.
Det sista loppet är
på söndag den 4 januari.
Då ska åkarna köra uppför
en backe för slalom.
Tour de ski är
i Toblach och
Val di Fiemme i Italien.
Du kan se tävlingen
på sajten Viaplay.
Det kostar pengar.
30 december 2025