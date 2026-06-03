Världen

En stad uppifrån. Ett stort flygplan flyger över staden.

Ett flygplan från USAs militärer flyger över staden Kuwait city i Kuwait. Bilden är gammal. Foto: AP/TT

Iran attackerade länder

Det ska vara paus
i kriget mellan USA och Iran.
Men länderna fortsätter
ändå att attackera.

Natten mot onsdag
attackerade Iran länderna
Kuwait och Bahrain.
Det är länder som
samarbetar med USAs militärer.
Det finns amerikanska
soldater där.

Iran attackerade med
robotar och drönare.
I Bahrain attackerade de
ett kontor för USAs militärer.
USA säger att de skjutit ner
flera robotar.

I Kuwait blev en stor flygplats
träffad av drönare från Iran.
En person dog och
flera blev skadade.
Delar av flygplatsen blev förstörd.
Det säger Kuwaits militärer.

Iran säger att attackerna
är ett svar på USAs attacker.
USA ska ha skjutit mot en båt
som var på väg mot Iran.
USA vill stoppa alla båtar
som kör till och från Iran.

USA ska också ha
attackerat en ö i Iran.

Samtidigt har USA ett förslag
om hur kriget ska ta slut.
Men Iran har ännu inte
svarat på förslaget.

I måndags sa Irans
nyhetsbyrå Tasnim att Iran
har slutat prata om förslaget.

Iran vill inte prata mer
förrän Israel slutar kriga
mot gruppen Hizbollah i Libanon.
Iran stöder Hizbollah.

8 SIDOR/TT

3 juni 2026

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9 kommentarer
  1. !! skriver:
    3 juni, 2026 kl. 10:22

    usa moste slluta med bomningerna aso dem äcklar mig

    Svara
  2. Maja skriver:
    3 juni, 2026 kl. 10:48

    Det här har hänt flera gånger trots att det ska vara paus i kriget, och det visar att pausen inte fungerar i praktiken.

    För att det ska bli bättre behövs tydliga avtal som båda sidor måste följa, och att andra länder eller FN hjälper till att övervaka så att attackerna slutar.

    Utan kontroll och riktiga regler kommer våldet fortsätta.

    Svara
  3. Islam🌷 skriver:
    3 juni, 2026 kl. 11:33

    Varför har ni inte skrivit om Eid Al-Adha 🙁
    Jag frågade på nyheten
    Drönare träffade hus.
    Men ingen svarade 🥺

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      3 juni, 2026 kl. 11:44

      Hejsan!

      Vi skrev om eid.
      Här kan du läsa:

      Ramadan tar slut

      Vänliga hälsningar från 8 Sidor

  4. Islam🌷 skriver:
    3 juni, 2026 kl. 11:59

    Nej, ursäkta.
    Jag bad om Eid Al-adha inte Eid al-fitr.
    Eid al-fitr är efter Ramadan direkt.
    Men Eid Al-adha är efter Eid al-fitr i två månader ungefär. Detta är en annan tradition och firande till Islam🙂

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      3 juni, 2026 kl. 12:32

      Okej.
      Då förstår vi.
      Jag tror inte
      att vi brukar skriva om
      eid al-adha i 8 Sidor.

      Vänliga hälsningar från 8 Sidor

  5. Vinne skriver:
    3 juni, 2026 kl. 12:03

    Varför Iran

    Svara
  6. . skriver:
    3 juni, 2026 kl. 12:25

    sandlåda. vuxna människor ska kunna resonera.

    Svara
  7. MILENA LUISA skriver:
    3 juni, 2026 kl. 13:12

    Jorden behöver inte en konflikt till!😴

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