Iran attackerade länder

Det ska vara paus

i kriget mellan USA och Iran.

Men länderna fortsätter

ändå att attackera.

Natten mot onsdag

attackerade Iran länderna

Kuwait och Bahrain.

Det är länder som

samarbetar med USAs militärer.

Det finns amerikanska

soldater där.

Iran attackerade med

robotar och drönare.

I Bahrain attackerade de

ett kontor för USAs militärer.

USA säger att de skjutit ner

flera robotar.

I Kuwait blev en stor flygplats

träffad av drönare från Iran.

En person dog och

flera blev skadade.

Delar av flygplatsen blev förstörd.

Det säger Kuwaits militärer.

Iran säger att attackerna

är ett svar på USAs attacker.

USA ska ha skjutit mot en båt

som var på väg mot Iran.

USA vill stoppa alla båtar

som kör till och från Iran.

USA ska också ha

attackerat en ö i Iran.

Samtidigt har USA ett förslag

om hur kriget ska ta slut.

Men Iran har ännu inte

svarat på förslaget.

I måndags sa Irans

nyhetsbyrå Tasnim att Iran

har slutat prata om förslaget.

Iran vill inte prata mer

förrän Israel slutar kriga

mot gruppen Hizbollah i Libanon.

Iran stöder Hizbollah.

8 SIDOR/TT