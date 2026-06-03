Google bygger i Dalarna

Företaget Google

bygger ett stort datacenter

i byn Horndal.

Det ligger i Avesta

kommun i Dalarna.

Personer från Google,

kommunen och regeringen

var med när bygget

startade i tisdags.

Det ska bli Googles

första datacenter i Sverige.

I byggnaden ska folk

jobba med sådant

som behövs för Googles sajter.

Till exempel Youtube

och Google maps.

Flera tusen personer

ska jobba med att bygga.

När det är klart kommer

ungefär hundra personer

att jobba på datacentret.

Datacentret behöver

mycket energi.

Google vill använda energi

som inte värmer klimatet.

De betalar för att

ordna mer vindkraft.

Det kommer också att bli

mycket värme från centret.

Google ska ordna ett system

så att värmen kan användas till

att värma upp människors hus.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR