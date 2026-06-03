Sverige

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    Politiker och chefer var med när Google började bygga. Foto: Felix Frank/Google

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    Så här ska datacentret se ut när det är klart. Bild: Google

Google bygger i Dalarna

Företaget Google
bygger ett stort datacenter
i byn Horndal.
Det ligger i Avesta
kommun i Dalarna.

Personer från Google,
kommunen och regeringen
var med när bygget
startade i tisdags.

Det ska bli Googles
första datacenter i Sverige.

I byggnaden ska folk
jobba med sådant
som behövs för Googles sajter.
Till exempel Youtube
och Google maps.

Flera tusen personer
ska jobba med att bygga.

När det är klart kommer
ungefär hundra personer
att jobba på datacentret.

Datacentret behöver
mycket energi.
Google vill använda energi
som inte värmer klimatet.
De betalar för att
ordna mer vindkraft.

Det kommer också att bli
mycket värme från centret.
Google ska ordna ett system
så att värmen kan användas till
att värma upp människors hus.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

3 juni 2026

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5 kommentarer
  1. Maja skriver:
    3 juni, 2026 kl. 10:43

    Det är bra att Google bygger i Dalarna eftersom det kan ge jobb och utveckling i området. Det är också positivt att värmen kan användas till att värma hus.

    Samtidigt är det viktigt att tänka på miljön och hur mycket energi som används.

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  2. valter skriver:
    3 juni, 2026 kl. 10:44

    det blir bra😀😀😀

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  3. R. skriver:
    3 juni, 2026 kl. 17:03

    Det är inte så bra tycker jag. Eftersom datacenter ta mycket energi och vatten. Och kanske påverkar det också elpriset…?!

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  4. David skriver:
    3 juni, 2026 kl. 17:36

    Jättebra! Jag hoppas att flera teknikföretag kommer till norr Sverige. Där finns det gott om energi och kallt klimat som passar många verksamheter.

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  5. Märta123 skriver:
    3 juni, 2026 kl. 17:39

    Vad bra att de inte slösar på naturen och klimatet

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