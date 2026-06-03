Polis sköt man till döds

En polis har skjutit en man.

Mannen dog.

Det hände efter en biljakt

i Nynäshamn nära Stockholm.

Det var i tisdags kväll

som poliserna började jaga

mannen i bilen.

Det var efter att de fått veta

att mannen var misstänkt

för brotten människorov

och försök till mord.

Bilen med mannen

körde in i ett räcke vid vägen.

En polis sköt sedan mannen.

Han dog.

I bilen fanns det

två andra människor.

De är skadade.

Men de kommer överleva.

De är inte misstänkta

för något brott.

Nu ska poliserna undersöka mer

om mannen hade gjort brott.

De ska också undersöka

om polisen som sköt

har gjort fel.

8 SIDOR/TT