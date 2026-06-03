Sverige
Poliser som jobbar efter biljakten. Foto: Magnus Lejhall/TT
Polis sköt man till döds
En polis har skjutit en man.
Mannen dog.
Det hände efter en biljakt
i Nynäshamn nära Stockholm.
Det var i tisdags kväll
som poliserna började jaga
mannen i bilen.
Det var efter att de fått veta
att mannen var misstänkt
för brotten människorov
och försök till mord.
Bilen med mannen
körde in i ett räcke vid vägen.
En polis sköt sedan mannen.
Han dog.
I bilen fanns det
två andra människor.
De är skadade.
Men de kommer överleva.
De är inte misstänkta
för något brott.
Nu ska poliserna undersöka mer
om mannen hade gjort brott.
De ska också undersöka
om polisen som sköt
har gjort fel.
8 SIDOR/TT
3 juni 2026
Efter undersöka om polisen var skjuten fel. Kan mannen komma tillbaka till livet. Det är jätte konstigt att döda folk med första hand. Just nu är i Sverige jag trodde de som utbildade människor till polis de fattar inte vad är det kan man ta första hand.
om jag var en polis och såg han här mannen som begår brott så skulle jag sätta han i fängelse inte döda honom!!!!😭😷
Varför behövde han dö. Han gjorde ju ingenting🤠😭😭😭😭💔💔💔
han borde stannat men det gjorde han inte??hade jag haft ren mjöl i påsen så hade jag stannat.
Det borde inte ha gått så långt att polisen sköt i den situationen. Dödligt våld ska vara absolut sista utväg, och det här behöver utredas noggrant för att se om det verkligen var nödvändigt.
när polisen vill göra kontroll ska du stanna,och inte köra ifrån.
läs i Expressen hela historien om mannen som blev skjuten .och varför han blev jagat av polisen.
Det som gör det tveksamt om användningen av skjutvapen var laglig är att det fanns andra personer i bilen. Man kunde inte utesluta att de utsattes för fara. Men vi känner inte till de exakta omständigheterna.
maja det var sista utvägen. läs i media så försår du vad jag menar.
Påminner om USA.
Om det inte står det hände i Sverige, jag skulle trott det hänt i USA.
Lyder man polisens order, så behövs inte detta hända. Så enkelt är det.
Pratade han inte med polisen? Sprang han bara iväg? Om den avlidne mannen inte hade gjort något, skulle han inte ha flytt, utan sannolikt ha pratat med polisen. Men han flydde!! Därför är det inte konstigt att människor misstänker honom. Han blev skjuten och dog。Kanske var han helt enkelt inte särskilt klok.
Oj vad konstigt är det inte fel att skjuta någon?
Stackars barn
Det har är helt fruktansvärt 😕