Ryska skidåkare i OS

Ryska idrottare

är stoppade i tävlingar.

Det beror på att Ryssland

krigar mot Ukraina.

Men nu ska ryska

skidåkare få vara med

och tävla i OS nästa år.

Det säger domstolen Cas.

Det gäller skidåkare från

både Ryssland och Belarus.

Belarus stöttar

Rysslands krig i Ukraina.

Men det finns regler för åkarna.

Åkarna får inte ha stöttat kriget.

Och de får inte ha

något att göra med militären

i Ryssland eller Belarus.

En del tycker att

domstolen gör fel.

De tycker att idrottare från Ryssland

ska vara stoppade så länge

det är krig i Ukraina.

8 SIDOR/TT