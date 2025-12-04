Sport
Natalja Neprjajeva är en rysk skidåkare. Foto: Tore Meek/NTB/TT
Ryska skidåkare i OS
Ryska idrottare
är stoppade i tävlingar.
Det beror på att Ryssland
krigar mot Ukraina.
Men nu ska ryska
skidåkare få vara med
och tävla i OS nästa år.
Det säger domstolen Cas.
Det gäller skidåkare från
både Ryssland och Belarus.
Belarus stöttar
Rysslands krig i Ukraina.
Men det finns regler för åkarna.
Åkarna får inte ha stöttat kriget.
Och de får inte ha
något att göra med militären
i Ryssland eller Belarus.
En del tycker att
domstolen gör fel.
De tycker att idrottare från Ryssland
ska vara stoppade så länge
det är krig i Ukraina.
4 december 2025
