Sport

Hon åker längdskidor i en tävling.

Natalja Neprjajeva är en rysk skidåkare. Foto: Tore Meek/NTB/TT

Ryska skidåkare i OS

Ryska idrottare
är stoppade i tävlingar.
Det beror på att Ryssland
krigar mot Ukraina.

Men nu ska ryska
skidåkare få vara med
och tävla i OS nästa år.
Det säger domstolen Cas.

Det gäller skidåkare från
både Ryssland och Belarus.
Belarus stöttar
Rysslands krig i Ukraina.

Men det finns regler för åkarna.
Åkarna får inte ha stöttat kriget.
Och de får inte ha
något att göra med militären
i Ryssland eller Belarus.

En del tycker att
domstolen gör fel.
De tycker att idrottare från Ryssland
ska vara stoppade så länge
det är krig i Ukraina.

8 SIDOR/TT

4 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. Sture Jonsson skriver:
    4 december, 2025 kl. 14:25

    Hej! Jag tycker inte att ryssarna ska vara med i OS. 🤮😡👎

    Svara
  2. Frank skriver:
    4 december, 2025 kl. 16:16

    They should ban russian from any activities in the world. They are not human. Wicked nation who knows to bully the wick nation

    Svara
  3. Per-Erik skriver:
    4 december, 2025 kl. 22:40

    Bra beslut! äntligen segrade rättvisan. 🤠

    Svara
