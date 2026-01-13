Sport
De tävlar i EM i konståkning
Den 13 januari börjar EM
i konståkning på skridskor.
Tävlingen är i staden
Sheffield i Storbritannien.
Flera åkare
från Sverige är med.
En av dem
är Nikolaj Majorov.
Han är 25 år.
I EM tävlar han i par med
Milla Ruud Reitan från Norge.
Nikolajs föräldrar
kommer från Ryssland.
Men själv är han
född i Sverige.
När Ryssland började
kriga mot Ukraina
blev många arga
på folk från Ryssland.
Det blev jobbigt för Nikolaj
trots att han inte
stöttade Rysslands krig.
Han vågade inte prata ryska
bland människor
som han inte kände.
Och han tyckte att det
var svårt att ha ett ryskt namn.
– Om någon frågade
var jag kom ifrån
sa jag att jag var
Nikolaj från Danmark.
Det säger Nikolaj Majorov.
Namnet Nikolaj
är mycket vanligare
i Danmark än i Sverige.
Nikolaj säger
att det har blivit bättre.
Nu förstår folk att han
inte stöttar kriget
bara för att hans familj
är från Ryssland.
– Vi har ju släkt
i Ukraina också.
Min mormor bor där,
säger Nikolaj Majorov.
De andra svenskarna
som tävlar i EM
är Josefin Taljegård
och Andreas Nordebäck.
EM håller på
till den 18 januari.
Du kan se tävlingarna
på sajten Viaplay.
Nikolaj Majorov
- Han är 25 år och född i Luleå.
- Hans föräldrar är från Ryssland.
De kom till Sverige på 1990-talet.
- Majorov tävlade länge ensam.
Han var bäst av Sveriges herrar
och fick vara med i OS år 2022.
- Nu tävlar Majorov i par med sin flickvän
Milla Ruud Reitan från Norge.
- De ska vara med i OS i februari i år.
Milla Ruud Reitan har precis
blivit svensk medborgare.
