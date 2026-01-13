De tävlar i EM i konståkning

Den 13 januari börjar EM

i konståkning på skridskor.

Tävlingen är i staden

Sheffield i Storbritannien.

Flera åkare

från Sverige är med.

En av dem

är Nikolaj Majorov.

Han är 25 år.

I EM tävlar han i par med

Milla Ruud Reitan från Norge.

Nikolajs föräldrar

kommer från Ryssland.

Men själv är han

född i Sverige.

När Ryssland började

kriga mot Ukraina

blev många arga

på folk från Ryssland.

Det blev jobbigt för Nikolaj

trots att han inte

stöttade Rysslands krig.

Han vågade inte prata ryska

bland människor

som han inte kände.

Och han tyckte att det

var svårt att ha ett ryskt namn.

– Om någon frågade

var jag kom ifrån

sa jag att jag var

Nikolaj från Danmark.

Det säger Nikolaj Majorov.

Namnet Nikolaj

är mycket vanligare

i Danmark än i Sverige.

Nikolaj säger

att det har blivit bättre.

Nu förstår folk att han

inte stöttar kriget

bara för att hans familj

är från Ryssland.

– Vi har ju släkt

i Ukraina också.

Min mormor bor där,

säger Nikolaj Majorov.

De andra svenskarna

som tävlar i EM

är Josefin Taljegård

och Andreas Nordebäck.

EM håller på

till den 18 januari.

Du kan se tävlingarna

på sajten Viaplay.

