Tre syskon tävlar i OS

Linnea Mobärg,

David Mobärg

och Erik Mobärg är syskon.

Alla tre tävlar i sporten skicross.

I skicross kör åkare skidor

nerför en bana.

De tävlar om att åka snabbast

i kurvor och över hopp.

Syskonen Mobärg

är med i Sveriges lag.

De ska tävla i OS.

Det är första gången

som Sverige skickar

tre syskon att vara med

i samma OS på vintern.

– Det är jätteroligt att få åka.

Det är mitt första OS,

säger Linnea Mobärg

till Sveriges Radio P4 Jämtland.

Hennes bröder har varit

med i OS tidigare.

Alla tre har åkt skidor

sedan de var små.

De växte upp i byn Undersåker

utanför Åre.

Där är det nära till backar

och spår för skidor.

Äldsta brodern Erik Mobärg

var först med att åka skicross.

Sedan började hans syskon

också att göra det.

De senaste åren har det

gått bäst för David Mobärg.

Han har vunnit både VM

och världscupen.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR