Sport
Linnea Mobärg i en tävling i skicross. Foto. Anders Wiklund/TT
Linnea Mobärg. Foto: Christina Olsson/TT
David Mobärg. Foto: Christine Olsson/TT
Erik Mobärg. Foto: Christine Olsson/TT
Tre syskon tävlar i OS
Linnea Mobärg,
David Mobärg
och Erik Mobärg är syskon.
Alla tre tävlar i sporten skicross.
I skicross kör åkare skidor
nerför en bana.
De tävlar om att åka snabbast
i kurvor och över hopp.
Syskonen Mobärg
är med i Sveriges lag.
De ska tävla i OS.
Det är första gången
som Sverige skickar
tre syskon att vara med
i samma OS på vintern.
– Det är jätteroligt att få åka.
Det är mitt första OS,
säger Linnea Mobärg
till Sveriges Radio P4 Jämtland.
Hennes bröder har varit
med i OS tidigare.
Alla tre har åkt skidor
sedan de var små.
De växte upp i byn Undersåker
utanför Åre.
Där är det nära till backar
och spår för skidor.
Äldsta brodern Erik Mobärg
var först med att åka skicross.
Sedan började hans syskon
också att göra det.
De senaste åren har det
gått bäst för David Mobärg.
Han har vunnit både VM
och världscupen.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
Då börjar OS
- Sandra Näslund tävlar också
för Sverige i skicross
i Olympiska spelen, OS.
Hon vann guld i förra OS.
Det vill hon göra igen.
- OS börjar den 6 februari.
Det är i Milano och Cortina
i Italien.
- Sveriges mål är att vinna
15 medaljer i OS.
23 januari 2026