    Milla Ruud Reitan och Nikolaj Majorov pussar varandra. Foto: Ashley Landis/AP/TT

    Nikolaj Majorov och Milla Ruud Reitan tävlade i finalen i isdans i OS. Foto: Stephanie Scarbrough/AP/TT

De pussades i finalen

På onsdagen
var det final
i tävlingen isdans
i OS i Italien.

Det svenska paret Nikolaj Majorov
och Milla Ruud Reitan tävlade.
De kom sist.

Men Majorov sa att det kändes
som att de vunnit
bara att de fick
tävla i finalen.

År 1976 blev isdans
en tävling i OS.
De tävlande åker skridskor
till musik.
De gör hopp och piruetter
och andra svåra saker.

Sverige har aldrig tidigare
haft ett par som tävlat i OS.
Att paret kom till final
var mycket oväntat.

Publiken jublade när de åkte.
De slutade sitt program
med att pussa varandra.

– Vi njöt.
Det var helt fantastiskt,
säger Nikolaj Majorov.

Det franska paret
Laurence Fournier Beaudry
och Guillaume Cizeron
vann tävlingen.

8 SIDOR/TT

12 februari 2026

Vad tycker du om nyheten?
8 kommentarer
  1. dont say my name skriver:
    12 februari, 2026 kl. 10:22

    konstigt
    😮

    Svara
  2. NASTY skriver:
    12 februari, 2026 kl. 10:29

    EOUHHHWWWWWWWWWWW STINKYYY🤢🤢🤢🤢🤢🤢

    Svara
  3. MILENA skriver:
    12 februari, 2026 kl. 11:04

    🥰💛💙

    Svara
  4. . skriver:
    12 februari, 2026 kl. 13:10

    inget konstigt det verkar kärlek banne mig 😍😍😍🤗🤗😘

    Svara
  5. nm ax skriver:
    12 februari, 2026 kl. 13:53

    💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

    Svara
  6. Sven skriver:
    12 februari, 2026 kl. 14:54

    Jag skulle vilja pussa henne.

    Svara
  7. J skriver:
    12 februari, 2026 kl. 18:32

    😋😋😋

    Svara
  8. mamma skriver:
    12 februari, 2026 kl. 19:03

    Sven din snuskhumer 😘😘😍😍🤗🤗😘☺😚

    Svara
