De pussades i finalen

På onsdagen

var det final

i tävlingen isdans

i OS i Italien.

Det svenska paret Nikolaj Majorov

och Milla Ruud Reitan tävlade.

De kom sist.

Men Majorov sa att det kändes

som att de vunnit

bara att de fick

tävla i finalen.

År 1976 blev isdans

en tävling i OS.

De tävlande åker skridskor

till musik.

De gör hopp och piruetter

och andra svåra saker.

Sverige har aldrig tidigare

haft ett par som tävlat i OS.

Att paret kom till final

var mycket oväntat.

Publiken jublade när de åkte.

De slutade sitt program

med att pussa varandra.

– Vi njöt.

Det var helt fantastiskt,

säger Nikolaj Majorov.

Det franska paret

Laurence Fournier Beaudry

och Guillaume Cizeron

vann tävlingen.

