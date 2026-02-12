Sport
Milla Ruud Reitan och Nikolaj Majorov pussar varandra. Foto: Ashley Landis/AP/TT
Nikolaj Majorov och Milla Ruud Reitan tävlade i finalen i isdans i OS. Foto: Stephanie Scarbrough/AP/TT
De pussades i finalen
På onsdagen
var det final
i tävlingen isdans
i OS i Italien.
Det svenska paret Nikolaj Majorov
och Milla Ruud Reitan tävlade.
De kom sist.
Men Majorov sa att det kändes
som att de vunnit
bara att de fick
tävla i finalen.
År 1976 blev isdans
en tävling i OS.
De tävlande åker skridskor
till musik.
De gör hopp och piruetter
och andra svåra saker.
Sverige har aldrig tidigare
haft ett par som tävlat i OS.
Att paret kom till final
var mycket oväntat.
Publiken jublade när de åkte.
De slutade sitt program
med att pussa varandra.
– Vi njöt.
Det var helt fantastiskt,
säger Nikolaj Majorov.
Det franska paret
Laurence Fournier Beaudry
och Guillaume Cizeron
vann tävlingen.
8 SIDOR/TT
12 februari 2026
konstigt
😮
EOUHHHWWWWWWWWWWW STINKYYY🤢🤢🤢🤢🤢🤢
🥰💛💙
inget konstigt det verkar kärlek banne mig 😍😍😍🤗🤗😘
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕
Jag skulle vilja pussa henne.
😋😋😋
Sven din snuskhumer 😘😘😍😍🤗🤗😘☺😚