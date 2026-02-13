Dyra medaljer i OS

Det går bra för Sverige

i OS i Italien.

Hittills har det svenska

laget vunnit åtta medaljer.

Medaljerna är guld,

silver och brons.

I detta OS är medaljerna

för guld och silver

värda mer än någonsin.

Det beror på att

metallerna guld och silver

kostar mycket just nu.

Medaljen för guld är värd

över 17 tusen kronor.

Men då är det ändå

bara lite guld i den.

Guldet finns bara

på utsidan av medaljen.

Resten är av silver.

Om hela medaljen hade

varit av guld hade den kostat

ungefär 800 tusen kronor.

Medaljen för silver

är värd nio tusen kronor.

Medaljen för brons

är bara värd 50 kronor.

Men de värdefulla

medaljerna går lätt sönder.

Det hände Sveriges

skidåkare Ebba Andersson.

När hon firade

att hon vunnit silver

lossnade medaljen

från snöret runt halsen.

Hon fick gräva upp

medaljen ur snön.

– Den höll inte att springa med.

Jag hoppas att den går att laga.

Det sa Ebba Andersson

till tidningen Aftonbladet.

8 SIDOR