Dyra medaljer i OS

Det går bra för Sverige
i OS i Italien.
Hittills har det svenska
laget vunnit åtta medaljer.

Medaljerna är guld,
silver och brons.
I detta OS är medaljerna
för guld och silver
värda mer än någonsin.

Det beror på att
metallerna guld och silver
kostar mycket just nu.

Medaljen för guld är värd
över 17 tusen kronor.
Men då är det ändå
bara lite guld i den.
Guldet finns bara
på utsidan av medaljen.
Resten är av silver.

Om hela medaljen hade
varit av guld hade den kostat
ungefär 800 tusen kronor.

Medaljen för silver
är värd nio tusen kronor.
Medaljen för brons
är bara värd 50 kronor.

Men de värdefulla
medaljerna går lätt sönder.
Det hände Sveriges
skidåkare Ebba Andersson.

När hon firade
att hon vunnit silver
lossnade medaljen
från snöret runt halsen.
Hon fick gräva upp
medaljen ur snön.

– Den höll inte att springa med.
Jag hoppas att den går att laga.

Det sa Ebba Andersson
till tidningen Aftonbladet.

8 SIDOR

Några av helgens tävlingar i OS

Lördagen den 14 februari

  • 10.00 Storslalom för herrar i SVT
  • 10.30 Puckelpist för damer i SVT
  • 12.00 Längdskidor stafett för damer i SVT
  • 14.00 Skidskytte för damer i TV4

Söndagen den 15 februari

  • 10.00 Storslalom för damer i SVT
  • 10.30 Puckelpist för herrar i SVT
  • 11.15 Skidskytte för herrar i TV4
  • 12.00 Längdskidor stafett för herrar i SVT
  • 14.45 Skidskytte för damer i TV4
  • 17.30 Backhoppning för damer i SVT
  • 19.30 Big air på skidor för herrar i TV4

13 februari 2026

