Klæbo har vunnit flest guld

Just nu är det OS i Italien.

Det går bra för Norge.

De har vunnit flest medaljer.

Bäst går det för

Norges skidåkare

Johannes Høsflot Klæbo.

Han har vunnit fyra guld

i detta OS.

Totalt har han nu tagit

nio guld i olika OS.

Det är rekord.

Ingen annan har vunnit

så många guld i OS

på vintern.

Det senaste guldet

vann Klæbo i stafett

med Norges lag.

Han körde sista sträckan

och kom i mål långt

före Frankrike.

– Det är coolt att

ta ett nionde guld

tillsammans med laget.

Det kunde inte bli

mer perfekt, säger Klæbo.

Men Klæbo kan vinna

ännu fler guld.

Han ska köra två lopp till

i OS i Italien.

I morgon, onsdag, är

det tävlingen sprint för lag.

Och på lördag är det

loppet 50 kilometer.

Många tror att Klæbo

kan vinna de loppen också.

OS slutar på söndag

den 22 februari.

Du kan se tävlingarna

i OS i SVT eller TV4.

