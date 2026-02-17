Sport

    Johannes Høsflot Klæbo med en av sina medaljer av guld. Foto: Terje Pedersen/NTB/TT

    Johannes Høsflot Klæbo och det norska laget firar att de vunnit guld i stafetten i OS. Foto: Terje Pedersen/NTB

Klæbo har vunnit flest guld

Just nu är det OS i Italien.
Det går bra för Norge.
De har vunnit flest medaljer.

Bäst går det för
Norges skidåkare
Johannes Høsflot Klæbo.
Han har vunnit fyra guld
i detta OS.

Totalt har han nu tagit
nio guld i olika OS.
Det är rekord.
Ingen annan har vunnit
så många guld i OS
på vintern.

Det senaste guldet
vann Klæbo i stafett
med Norges lag.
Han körde sista sträckan
och kom i mål långt
före Frankrike.

– Det är coolt att
ta ett nionde guld
tillsammans med laget.
Det kunde inte bli
mer perfekt, säger Klæbo.

Men Klæbo kan vinna
ännu fler guld.
Han ska köra två lopp till
i OS i Italien.

I morgon, onsdag, är
det tävlingen sprint för lag.
Och på lördag är det
loppet 50 kilometer.
Många tror att Klæbo
kan vinna de loppen också.

OS slutar på söndag
den 22 februari.

Du kan se tävlingarna
i OS i SVT eller TV4.

17 februari 2026

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    17 februari, 2026 kl. 12:56

    🙂🧡

    Svara
  2. Kim skriver:
    17 februari, 2026 kl. 13:23

    Vad betyder OS?

    Svara
