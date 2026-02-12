Nya medaljer till Sverige

På torsdagen var det en ny

tävling i skidor i OS i Italien.

Tävlingen var tio kilometer

skidor i fri stil.

Sverige vann två nya medaljer.

Frida Karlsson körde banan

snabbast av alla.

Hon vann guld.

Ebba Andersson

körde också snabbt.

Men hon kom ändå 46 sekunder

efter Frida Karlsson.

– Frida är i en klass för sig.

Det är bara att applådera.

Det säger Ebba Andersson

till SVT.

Jessie Diggins från USA kom trea.

Det är andra tävlingen i OS

där Frida Karlsson vinner guld

och Ebba Andersson vinner silver.

Frida Karlsson är nu

en av få svenska idrottare

som vunnit två guld i samma OS.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR