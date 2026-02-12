Sport

    Frida Karlsson vann guld igen. Foto: Christine Olsson/TT

    Ebba Andersson kom efter Frida Karlsson i tävlingen i OS. De vann silver och guld. Foto: Christine Olsson/TT

Nya medaljer till Sverige

På torsdagen var det en ny
tävling i skidor i OS i Italien.
Tävlingen var tio kilometer
skidor i fri stil.

Sverige vann två nya medaljer.

Frida Karlsson körde banan
snabbast av alla.
Hon vann guld.

Ebba Andersson
körde också snabbt.
Men hon kom ändå 46 sekunder
efter Frida Karlsson.

– Frida är i en klass för sig.
Det är bara att applådera.

Det säger Ebba Andersson
till SVT.

Jessie Diggins från USA kom trea.

Det är andra tävlingen i OS
där Frida Karlsson vinner guld
och Ebba Andersson vinner silver.

Frida Karlsson är nu
en av få svenska idrottare
som vunnit två guld i samma OS.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

12 februari 2026

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. Aleksander hopper skriver:
    12 februari, 2026 kl. 16:07

    grattis till seger Frida Karlsson & Ebba Andersson ni är bäst Sverige.

    Svara
